¿Se arrepiente de haber denunciado a su abuelo?: Frida Sofía CANCELARÍA el proceso legal en contra de Enrique Guzmán

Recientemente Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía ofreció una entrevista con medios en la que dijo que su hija se encuentra de maravilla y que pasó Año Nuevo de una forma increíble con su familia. Por otro lado, cuándo lo cuestionaron sobre el proceso legal que su hija comenzó en contra de su abuelo Enrique Guzmán él respondió “creo que ya se liberó de todo eso” dejando entre ver que Frida habría cancelado el proceso legal.

¿Qué pasó entre Frida Sofía y Enrique Guzmán?

En abril de 2021 Frida Sofía denunció de forma pública que su abuelo materno Enrique Guzmán , padre de Alejandra Guzmán ; mejor conocida como “La reina de corazones” y por interpretar temas como “Hacer el Amor con Otro”,"Eternamente Bella" "Mirala, Miralo" entre otros, cometió un abuso hacia ella, pues declaró que cuando tenía tan solo cinco años de edad su abuelo la "manoseo” así como muchos otros actos desagradable cometidos.

Esta denuncia acaparó todo el medio del espectáculo debido a las opiniones divididas sobre el caso. Sin embargo, además de la denuncia de Frida, otro suceso sobre el que se puso una atención enorme por parte del público fue la división familiar que se generó entre los protagonistas pues Alejandra Guzmán defendió por completo a su padre y se mantuvo muy preocupada por lo lejos que las declaraciones de su hija ya que para ella su progenitor (Enrique Guzmán) era un hombre bueno, mismo que había pedido perdón por sus errores del pasado.

A pesar de que Frida no ha confirmado nada de forma pública sobre abandonar el proceso legal en contra de su abuelo, la respuesta de su padre deja entre ver que esta situación podría llegar a su fin.

¿Quién es Enrique Guzmán?

Enrique Guzmán, ex esposo de Silvia Pina l; actríz del cine de oro en México quién falleció el 28 de noviembre de 2024, es un cantante, actor y compositor mexicano de 82 años de edad, formó parte de Los Teen Tops y después llevó su carrera de solista a otro nivel, consolidándose como un icono musical de los años sesenta en el país. Uno de sus éxitos más grandes es el tema "La Plaga”. Por otro lado, durante su carrera formó parte de proyectos cinematográficos como “Sor Ye-yé” y “Ellas los prefieren”, con los que su imagen pasó a ser una de las más reconocidas en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, la polémica que se desató luego de la denuncia por parte de su nieta generó opiniones divididas entre su público.