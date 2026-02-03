Así explotó Carlos Trejo contra Eugenio Derbez; este fue su duro mensaje

Las redes sociales se han revolucionado en las últimas horas luego de que el investigador Carlos Trejo lanzara algunas críticas hacia la carrera del actor y productor Eugenio Derbez . En una entrevista cargó duramente sobre los personajes creados por el comediante y hasta le deslizó un insulto.

Ya sabemos que todo lo que sucede en las plataformas digitales se viraliza en cuestión de minutos y llega a los medios de comunicación. Esta no es la excepción y es que las declaraciones de Carlos Trejo han resonado con fuerza y ahora se espera la respuesta de Eugenio Derbez.

¿Qué dijo Carlos Trejo contra Eugenio Derbez?

Fue en el marco de una entrevista en el podcast “Somos batos” que Carlos Trejo fue consultado sobre la carrera actoral de Eugenio Derbez. “El Cazafantasmas” no titubeó a la hora de responder al afirmar que el comediante “es un pendejo”.

En este punto, Carlos Trejo explicó que “todos los personajes y todo lo que hizo Derbez, no lo hizo él, lo hizo Gus Rodríguez”, en alusión al periodista y publicista mexicano fallecido en 2020. El investigador añadió que él le dijo al actor que “el creador y talento de todo fue Gus Rodríguez, no fuiste tú”.

¿Una crítica que no toca lo personal?

Carlos Trejo argumentó con esas palabras su crítica a la carrera de Eugenio Derbez pero incluso recordó que, cuando Gus Rodríguez murió, el actor dijo en televisión que “sin Gus nunca hubiera sido Eugenio Derbez”. Sin embargo, el investigador hizo una aclaración tras soltar estas afirmaciones.

“Puedo criticar tu trabajo y no tiene que ofenderte porque es tu chamba. Pero de ahí a que yo critique su vida personal, la neta no me meto”, sentenció Carlos Trejo con el fin de aclarar que sus críticas solo se centraron en la carrera de Eugenio Derbez, mientras que de su vida personal no emitiría opinión alguna. Sin embargo, sus declaraciones han revolucionado a los internautas y seguidores del comediante que, hasta ahora, no se ha expresado al respecto.