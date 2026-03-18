Funan a Natalia Jiménez por usar ambulancia con sirenas para llegar más rápido a la fiesta de Carlos Rivera

Natalia Jiménez está generando reacciones encontradas en redes sociales a causa de un video que publicó recientemente. La cantante viajó a bordo de una ambulancia con sirenas activas para llegar más rápido a la fiesta de cumpleaños de Carlos Rivera.

La intérprete de "Creo en mí" se presentó con gran éxito este fin de semana en el Vive Latino 2026, acompañando a Chetes. Esta presentación coincidió con el enorme festejo de Carlos Rivera con motivo de su cumpleaños número 40; artistas como las integrantes de Pandora, Anahí y Kristal Silva estuvieron ahí.

Carlos Rivera celebró en grande su cumpleaños 40 rodeado de amigos

Natalia Jiménez usa ambulancia para llegar más rápido a la fiesta de Carlos Rivera

"Mi aventura para poder llegar a la fiesta de mi amigo", escribió Natalia Jiménez en la descripción de un video que la muestra trasladándose del Vive Latino, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, a Tlaxcala. Fue en el Pueblo Mágico de Huamantla donde se realizó la fiesta de Carlos Rivera.

A las 9:30 P.M., Natalia se encontraba en el escenario del Vive Latino junto a Chetes. "De que llego, llego", dijo la cantante a las 9:45 P.M. mientras iba a bordo de una ambulancia por el Circuito Interior, en CDMX. Para las 10:05 P.M., ya estaba en su traslado aéreo hacia Tlaxcala.

@nataliajimenezoficial Mi aventura para poder llegar a la fiesta de mi amigo @Carlos Rivera 🫣😂 una locura pero valió la pena totalmente 😘🎉 @Arnold Hemkes @Natalia Jimenez FC Mundial @NathArmy México ♬ sonido original - Natalia Jiménez

Para las 11:30, la cantante ya estaba en el hotel Casa Huamantla terminando de alistarse para la fiesta, y a las 12:00 Carlos Rivera ya estaba partiendo su pastel.

Esta hazaña le ha traído tanto elogios como críticas a la cantante: si bien muchas personas aplaudieron su compromiso por la amistad, también hay quienes ven mal que haya empleado una ambulancia para trasladarse más rápido. Los comentarios se encuentran desactivados en sus publicaciones más recientes de Instagram y Facebook.

"Qué falta de empatía", "se me hace súper irresponsable" y "no se respeta nada", son algunos de los comentarios que pueden encontrarse en publicaciones que hablan sobre el video; "los automovilistas preocupados porque se escucha la sirena y moverte, para que pase eso, no se vale", escribió otra persona.

"Todos queremos una amiga como ella", "el que quiere, puede" y "esa es una amiga de verdad", son algunos de los comentarios a favor de la travesía que tuvo Natalia Jiménez para ir a la fiesta de Carlos Rivera.