Así fue el funeral de Héctor Zamorano, alumno de la primera generación de La Academia

El mundo de la televisión se encuentra en shock, debido a que se anunció el repentino fallecimiento de Héctor Zamorano, una personalidad de la televisión, quien se destacó por ser alumno de la primera generación de La Academia, un reality show de canto que marcó al público que vio el programa.

Recientemente, se llevó a cabo el funeral de la personalidad; te detallaremos todo lo que se sabe sobre la ceremonia que se hizo para despedir al querido artista.

¿Qué pasó con Héctor de La Academia?

A sus 47 años, Héctor Zamorano falleció. La noticia generó mucho impacto, en especial al tratarse del primer alumno de la primera generación de la Academia que fue eliminado; aunque su estancia fue corta, fue muy recordado por sus seguidores.

El funeral se llevó a cabo en Veracruz, su tierra natal, donde amigos y familiares acudieron al punto de encuentro para darle el último adiós al cantante. Dentro de las imágenes que compartió Ventaneando, se puede ver que el evento tenía el féretro abierto, y encima había una fotografía del cantante.

A un lado, se observa un rosario y ramos de flores. Dentro de los elementos que se destacan, fue la presencia de una corona de flores blancas, un detalle que fue enviado por sus compañeros de la generación de La Academia, pero se observa que ninguno de sus colegas acudió al evento funerario. Los rumores apuntan a que posiblemente la única en acudir al funeral fue “Toñita”.

¿Cómo fue la muerte de Héctor?

El 24 de febrero fue cuando se confirmó la muerte de Héctor Zamorano; durante algún tiempo no se supo cuál fue la causa de muerte. Hasta que su padre explicó ante Ventaneando que fue debido a una emergencia, en la que se necesitó de reanimación cardiopulmonar; aunque recibió atención inmediata, su cuerpo no lo resistió y murió.

Por otro lado, se detalla que previamente el alumno de la primera generación de La Academia tenía una enfermedad crónica, aunque no se detalló de qué enfermedad era esa, pero en ocasiones anteriores se había mencionado que la celebridad había pasado momentos difíciles emocionalmente, generando depresión en su vida.