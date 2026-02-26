Gaby Platas obtiene protección de por vida tras denunciar a su exesposo

La actriz Gaby Platas ha revolucionado a las redes sociales y medios de comunicación al revelar que la Fiscalía de la Ciudad de México le otorgó protección permanente tras denunciar a su ex esposo Paco de la O. En redes sociales se expresó ante lo vivido mientras fueron pareja.

Fue en redes sociales que Gaby Platas se expresó al respecto luego de que Malu Carreras, ex pareja de Paco de la O, lo denunciara por temas de violencia. “Si vives violencia DENUNCIA”, sentenció en las plataformas digitales.

Protección permanente para Gaby Platas

Este jueves 26 de febrero, Gaby Platas está celebrando un nuevo cumpleaños pero la mirada de todos se posa sobre ella tras las publicaciones que realizó en sus redes sociales en torno a la denuncia por temas de violencia que radicó contra su ex esposo, el también actor Paco de la O.

En Instagram compartió un video en el que afirma que en X contó que “la Fiscalía de la Ciudad de México me dio medio medidas de protección permanentes, en contra de mi agresor, que es con quien estuve casada desde 2009 hasta 2018”. En este punto, remarcó que el motivo de esta decisión fue porque Paco de la O la ha estado buscando y que, tras lo denunciado por Carrera, confirmó que lo suyo no fue un tema aislado.

Gaby Platas preocupada por su bienestar

En el posteo en X, Gaby Platas compartió la imagen de un “Violentómetro” y afirmó que “desde hace unos días tengo una orden de restricción permanente contra mi agresor. Es terrible cómo podemos pasar tantos años con una persona por miedo. Si vives violencia DENUNCIA”.

En este marco, la actriz confirmó que Paco de la O “ya ha tenido problemas con otras personas” y, ya que la ha estado buscando, le preocupa todo lo que está pasando. “Yo ahora estoy muy cobijada”, afirmó pero añadió que “si cualquier cosa que pudiera pasarme a mí, o la gente que me rodea, bueno sabemos de dónde viene”.

De esta manera, Gaby Platas dejó expuesta la situación que la mantiene preocupada y más recordando que, días atrás, reveló que recibió malos tratos por parte de Paco de la O y que incluso la amenazó de muerte al señalarle: “Esta relación se va a terminar el día que yo quiera. Si tú me dejas antes, te voy a matar”.