Paco de la O responde a polémicas declaraciones de Gaby Platas.

Paco de la O respondió a las declaraciones de su ex Gaby Platas.

En una reciente entrevista, Gaby Platas habló de la violencia y adicciones que vivió en su relación con Paco de la O. Ventaneando habló con el actor, quien asegura que esa relación terminó hace cuatro años, por lo cual agradece lo vivido y se queda solamente con lo positivo.

Para mí esa relación terminó hace ya casi cuatro años, hace mucho tiempo y creo que lo que en ese momento no se dijo, no se esgrimió, tiene que ver con procesos interiores no resueltos... no puedo hondar en el tema porque esa relación no está ya en mí, yo me considero una persona que agradece profundamente todo lo que vivió, siempre le voy a mandar bendiciones, yo soy el resultado de esa relación, como soy resultado de todas mis relaciones

El también presentador dijo que los temas personales nunca le ha gustado exponerlos ante el público, porque considera que él está para divertirlo y no para exponer su intimidad. Además, explicó que él se queda con lo mejor de esos 10 años vividos al lado de Gaby Platas.

Te puede interesar: Kate del Castillo lanza su exclusiva línea de ropa muy a su estilo.

Paco de la O manda bendiciones a Gaby Platas

Paco de la O espera que Gaby Platas haya sanado y cerrado el capítulo de su vida que le tocó vivir con él y aprovecha para enviarle un mensaje lleno de luz, ya que ahora se considera una mejor persona gracias a sus experiencias vividas.

Mis bendiciones, que le vaya siempre muy bien, todo mi cariño y gracias por todo

También podría interesarte: A Erik Rubín no le parece descabellado crear su cuenta de OnlyFans.