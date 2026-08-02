Samadhi Zendejas comparte INÉDITO video con Gabito Ballesteros: “me gusta que cuando despierte y me ve, me vea bonita”

La relación entre Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros continúa fortaleciéndose luego de que en los últimos días se confirmara que mantienen un noviazgo y a través de redes sociales la actriz compartió un video inédito donde capturó los mejores momentos que vivieron juntos durante una escapada de dos días en Acapulco, Guerrero, donde dejó ver la confianza, amor, complicidad que han logrado consolidar durante este tiempo.

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Mediante su cuenta de TikTok Zendejas publicó un video de casi 5 minutos donde mostró el viaje que hizo junto con el cantante, en el material empieza explicando que tanto ella como Gabito aprovecharon que tenían dos días libres para disfrutar de una escapada expresa en el puerto guerrerense, lugar que se ha colocado como el favorito de ella. Asimismo, dejó ver de inicio a fin que en estas mini vacaciones también aprovechó para dejar descansar a su pareja, incluso lo dejó despertar tarde debido a que entiende que una noche anterior tuvo un compromiso laboral: “se le perdona” dormir hasta tarde”.

Entre paseos y trucos de cuatrimotos, un “chapuzón” en el mar, una salida a comer y pedir varios antojitos no tan saludables la actriz no ocultó el cariño que siente por el cantautor y productor, incluso expresó uno de los detalles que más disfruta de su relación.

“Me gusta que cuando despierta y me ve, me vea bonita”, comentó entre risas, mientras esperaba pacientemente a que Gabito despertara tras una larga jornada de trabajo.

@samadhiza_ 2 días en mi lugar favorito con mi amorcito ❤️🐨 ♬ sonido original - samadhiza

¿Cuánto tiempo llevan de novios Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros?

La presunta relación entre los artistas comenzó a crecer luego de que crecueran fuertes rumores de que mantenían una relación luego de que se les viera juntos en diversas ocasiones e incluso coincidiendo en diversos eventos. Sin embargo, fue a principios del mes de julio de este 2026 cuando ambos confirmaron que eran más que amigos al compartir videos en redes sociales donde se les veía muy unidos, incluso se viralizó un material donde se les vio besándose.

Desde la confirmación de su relación, a la actriz se le ha visto en una faceta más relajada y abierta sobre su vida sentimental, aunque ambos suelen mantener cierta privacidad en distintas publicaciones han dejado claro que disfrutan pasar tiempo juntos, incluso en el video que que compartió la actriz fue comentado por Ballesteros: “2 días con mi persona favorita! LooovvveeeeUuuuu”, ante estas palabras seguidores de ambos han aplaudido la unión de esta pareja y la catalogan como una de las más bonitas del espectáculo mexicano.