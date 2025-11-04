Yolanda Andrade hizo una revelación que desató lágrimas en muchos: su desgarradora verdad

La conductora de televisión Yolanda Andrade hizo una revelación que conmovió profundamente a sus seguidores , quienes han estado al pendiente de su enfermedad degenerativa, la cual le ha causado molestias desde que fue diagnosticada en 2023.

Ahora, la compañera y expareja de Montserrat Oliver compartió su desgarradora verdad sobre lo que significa vivir con este padecimiento incurable:

“Es una depresión absoluta, no puedes hacer mucho. No te reconoces, porque mi voz, cómo hablo, siento que yo no lo había escuchado… Cuando me oigo digo: ‘No soy yo’”, expresó entre lágrimas durante su programa Montse y Joe, transmitido por Unicable.

(INSTAGRAM @Yolandaamor) Yolanda Andrade está de regreso en su programa ‘Montse y Joe’.

Pero eso no fue todo. La también actriz mexicana confesó que ha visto videos antiguos de sus transmisiones y que “le da mucho sentimiento”, pues siente que está “atrapada en otro cuerpo”.

A pesar de ello, Andrade no se ha dado por vencida. La conductora aseguró que hace todo lo posible por acudir con su médico especialista y que, además, se ha unido a grupos de apoyo con personas que padecen la misma enfermedad.

¿Cuál es la enfermedad que tiene Yolanda Andrade? Esto fue lo que le pasó

Yolanda Andrade reveló que tiene dos diagnósticos incurables. El primero es una enfermedad degenerativa llamada aneurisma cerebral, mientras que el segundo aún no ha sido confirmado oficialmente, ya que la presentadora no ofreció más detalles al respecto.

¿Qué síntomas tiene el aneurisma cerebral?

Un aneurisma cerebral es una protuberancia en una zona débil de los vasos sanguíneos del cerebro, y la mayoría se forman en las arterias de la base del cráneo.

De acuerdo con la Cleveland Clinic, algunos de sus síntomas incluyen dolores intensos de cabeza, náuseas, vómitos, rigidez de cuello, visión borrosa o doble, sensibilidad a la luz, convulsiones, dolor ocular y pérdida de conciencia.

Así luce Yolanda Andrade actualmente: el antes y después de su enfermedad

Tal como mencionó la propia Yolanda Andrade, ella misma se percibe como una persona distinta antes y después de su enfermedad. Aquí te compartimos algunas imágenes que muestran cómo ha cambiado a lo largo de los años.