Es chisme local: la verdadera razón por la que dicen que Verónica Castro le hizo brujería a Yolanda Andrade

Los problemas de salud que Yolanda Andrade lleva tiempo sufriendo son un tema que ha conmocionado a sus seguidores y colegas. Y es que, además de lo delicado de la situación, para muchos fue sorprendente la rapidez con la que su condición se agravó; incluso se ha llegado a mencionar la posibilidad de que sea consecuencia de la brujería.

Lo más sorprendente es que el nombre de Verónica Castro salió a relucir entre estos rumores, apuntándola como la supuesta responsable de “hacer un trabajo” para que la conductora enfermara. Y aunque ella ha preferido mantenerse hermética ante estos señalamientos, permanece la duda de si sus conflictos realmente llegaron a tanto.

Instagram / @vrocastrooficial, @yolandaamor Verónica Castro ha sido señalada como la culpable de hacerle brujería a Yolanda Andrade

¿Por qué se dice que Verónica Castro le hizo brujería a Yolanda Andrade?

El motivo principal por el que se dice que Verónica Castro le hizo brujería a Yolanda Andrade es el conflicto que tuvieron hace un par de años, cuando la protagonista de “La Casa de las Flores” supuestamente se molestó porque “Joe” estaba contando cosas de su intimidad.

Poco tiempo después, Cristian Castro terminó involucrándose cuando Yolanda dijo que él era agresivo con su madre, algo que ambos negaron y terminó por sepultar cualquier tipo de relación. Asimismo, el cantante también le exigió que dejara de hablar sobre temas que no le correspondían.

¿Verónica Castro y Yolanda Andrade tuvieron una relación?

Existen diferentes versiones de un presunto romance entre Yolanda Andrade y Verónica Castro, incluyendo una en la que hasta se mencionó una boda simbólica en Europa. Según estas teorías (varias de ellas alimentadas por la presentadora), habrían tenido un acercamiento amoroso entre 2003 y 2005, mismo que habría comenzado gracias a una amistad.

Instagram / @vrocastroficial, @yolandaamor Aunque Yolanda Andrade asegura que tuvo un romance con Verónica Castro, la actriz siempre ha ignorado el tema

En cuanto a cuáles fueron los motivos de su ruptura, “Joe” nunca ha dado información precisa, salvo algunos indicios de que la separación se detonó por la negativa de la actriz a presentarse como una pareja oficial.

Por su parte, Verónica Castro ha optado por ignorar todos los cuestionamientos relacionados con Yolanda Andrade, tanto sobre su estado de salud, como la presunta brujería de la que estaría siendo víctima.