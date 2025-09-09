Giro inesperado en filtración del video íntimo de Isabella Ladera y Beéle: algo de Hugo García lo cambia todo

Isabella Ladera decidió no quedarse callada y se defendió ante este episodio que revivió su pasado sentimental, luego de que su privacidad se viera vulnerada con la filtración de un video sexual con su ex pareja, Beéle. Y fue así como afirmó que si la intención era perjudicar su nueva relación, todo sería en vano, pues Hugo García ya estaría enterado de todo.

De acuerdo con los dichos que la modelo venezolana lanzó en su cuenta de Instagram, desde antes de que se divulgara este contenido íntimo, se encargó de hablar con sus seres queridos, ya que consideró que sería mejor que se enteraran por ella de lo que podría pasar, pues para ese momento todavía no estaba segura de si se filtraría.

“A mí se me puso en alerta desde el 9 de julio de que esto pasaría. El 13 de julio senté a mi mamá y le conté lo que estaba pasando; a ella, a mi familia y a Hugo. Mi historia no termina aquí", declaró la también empresaria, que fue señalada de haberse entrometido en el matrimonio de la conductora colombiana, Cara Rodríguez.

Instagram / @isabella.ladera Isabella Ladera aseguró que su familia supo de la filtración de su contenido íntimo con Beéle

La insólita reacción del novio de Isabella Ladera tras la filtración del video íntimo con Beéle

Aunque Isabella Ladera se empeñó en aclarar que su novio actual, Hugo García, estaba al tanto de todo, este tuvo una extraña reacción que, para muchos, da qué pensar.

Y es que, al contrario de lo que todos esperaban, el influencer peruano decidió no involucrarse directamente y solo demostrarle que la apoya.

Instagram / @isabella.ladera, @beele Isabella Ladera reveló que su actual pareja sentimental ya sabía de la situación con Beéle

Así se lo hizo saber en el comunicado donde lamentó la situación, en el que le recordó que nada de lo que pase podría afectar la percepción que tiene de ella.

“No estás sola. Nada ni nadie cambiará lo que siento ni lo que pienso de ti, Andrea”, apuntó el influencer con un corazón. Este comentario coincidió con las fuertes acusaciones de Valentino Lázaro, quien mencionó la posibilidad de que este material fuera divulgado directamente por uno de los involucrados.

Instagram / @isabella.ladera Hugo García, el nuevo novio de Isabella Ladera, manifestó su apoyo tras ser expuesta en redes sociales

Por su parte, ella se limitó a aclarar que todo lo que está pasando no tiene nada que ver con el robo de su automóvil y teléfono celular, como inicialmente se pensó.

Asimismo, Isabella Ladera acusó a Beéle de filtrar su video íntimo y confirmó que tomará las medidas legales correspondientes.