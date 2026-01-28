Gomita impacta con cambio de imagen radical: luce rejuvenecida y sus fans apenas la reconocen

Gomita volvió a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales luego de compartir un cambio de imagen que no pasó desapercibido y que fue calificado por muchos internautas como la nueva tendencia de 2026 , ya que la influencer decidió retirar las extensiones y apostar por un corte de cabello más corto.

A través de Tiktok, la conductora fue mostrando todo el proceso que realizó para llegar a ese corte que va más arriba de los hombros y con un volumen en las puntas y aparentar un look inspirado en los 60´s e incluso fans señalaron que luce irreconocible.

En el primer clip Araceli Ordaz indicó que era momento de retirarse las extensiones, ya que en esta nueva etapa de su vida quiere lucir su melena natural, de acuerdo con su clip, ella sola se retiró las extensiones y le llevó más de 5 horas hacer este procedimiento, una vez que quedó libre de extensiones decidió que no habría marcha atrás para que le cortarán el pelo.

“Pelo natural, uñas naturales, ya todo va tomando su forma natural”, expresó Gomita luego de revelar cómo lucía. El gesto fue interpretado por muchos como una muestra de renovación personal e incluso hubo muchos comentarios donde destacaron que se veía más joven y se enmarcaban más sus rasgos faciales que la hacían lucir mejor

Con esta decisión, Gomita reafirma su constante evolución frente al público y demuestra que los cambios de imagen también pueden ser una forma de evolución personal. Su nueva apariencia no sólo marca un giro estético, sino que refuerza el mensaje de comodidad y seguridad con uno mismo.

@gomita_oficial Así quedó mi cabello después de quitarme las extensiones, este es mi nuevo corte 💇‍♀️ ♬ sonido original - GOMITA_OFICIAL

¿Cómo luce Gomita tras la pérdida de peso y su nuevo guardarropa?

En los últimos meses, Gomita también ha llamado la atención por su notable pérdida de peso, un cambio que ha ido acompañado de una evolución clara en su forma de vestir. La creadora de contenido ha optado por prendas más estructuradas, colores sobrios y siluetas que resaltan su figura.

Algunos comentarios de sus seguidores señalan que la conductora luce mejor que antes e insisten que “ya se quede así” , haciendo referencia a que por fin encontró su peso adecuado e incluso expresan que con su nuevo guardarropa y corte de cabello luce más sofisticada y elegante.