Gomita revela que estuvo a punto de morir y comparte FOTOS de su delicado estado de salud

Hace unas horas, Gomita tomó sus redes sociales para compartir con sus seguidores un fuerte suceso que vivió el pasado 5 de febrero, ya que estuvo hospitalizada y reveló que casi pierde la vida. Usuarios en redes sociales quedaron impactados con las fotografías y videos que la también influencer compartió, ya que son demasiado fuertes y muestran una cicatriz demasiado grande.

¿Por qué estuvo hospitalizada Gomita?

En las publicaciones que ha compartido Araceli comenta que el jueves 5 de febrero le cambió la vida en un instante y que sus cicatrices serán parte del testimonio con el que podrá ayudar a otros. Los videos muestran un fuerte proceso en el que la conductora se muestra con lo que podría ser una sonda nasogástrica para ayudarle con la alimentación, oxígeno y electrodos.

"Solo sé que existen los milagros y mi fe aumenta cada día, el 5 de febrero casi pierdo la vida, pero mi padre amado me dio otra oportunidad".

La influencer no especificó qué fue lo que le pasó, pero compartió un video más donde comenta que todo lo dirá a su tiempo y que prepará un video especial para dar el testimonio de lo que le pasó.

El cambio físico y radical que ha vivido "Gomita"

En los últimos meses Araceli ha hecho público el proceso que ha vivido para su transformación física y no es un secreto que ella se sometió en el pasado a varias cirugías estéticas; sin embargo, tuvo un cambio impresionante al trabajar con ejercicio y alimentación.

Otro de los cambios que ha compartido con sus seguidores es que cambió su religión y se acercó más a dios, hecho que le ha cambiado su forma de ver la vida. Los comentarios en redes sociales son en su mayoría positivos pues sus fanáticos la apoyan y le han hecho saber que se ve mucho mejor en esta nueva etapa de su vida.