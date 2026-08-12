Cómo ver la ceremonia de graduación de prepa de Cristian Castro EN VIVO hoy, 12 de agosto: ¿Estará presente Verónica Castro?

¡Cristian Castro está de fiesta! Tras ofrecer dos exitosos shows en el Auditorio Nacional, el intérprete de “Azul” se prepara para recibir uno de los reconocimientos más importantes de su vida: su diploma de preparatoria. La ceremonia de graduación se llevará a cabo la tarde de hoy, miércoles 12 de agosto, y podrá verse completamente EN VIVO y GRATIS a través de las redes sociales de la institución educativa en la que estudió.

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Cristian Castro se gradúa de la prepa: así puedes ver la ceremonia, HOY 12 de agosto GRATIS y EN VIVO

De acuerdo con la institución en la que cursó el bachillerato, la ceremonia de graduación de Cristian Castro será transmitida la tarde de este mismo miércoles a través de la cuenta oficial de Instagram de PrepaW (@PREPAW_EDU). La transmisión será completamente en vivo y cualquiera con acceso a la red social podrá seguirla de manera gratuita.

¿A qué hora empieza la ceremonia de graduación de Cristian Castro?

La ceremonia de graduación de preparatoria Cristian Castro arranca en punto de las 5:30 p.m. (hora del centro de México). Así que pon tu alarma y sé testigo de este importante momento para “El Gallito Feliz”.

¿Verónica Castro asistirá a la ceremonia de graduación de su hijo, Cristian Castro?

Verónica Castro estará presente en la ceremonia de graduación de su hijo, Cristian Castro, pero no solo será una asistente más. En exclusiva para Ventaneando, el director de la institución, Aarón Bornovitzky, reveló que la artista será madrina de generación, por lo que es probable que emita un discurso especial. De hecho, Cristian ha compartido que, tras el término de la gala, su madre orquestará una cena para celebrar este gran hito en su vida. "Me va a hacer una cena ahí en su casa. Vamos a cortar una flor de su jardín. Hasta se cambió el look"; confesó el cantante para el citado medio.

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¿Qué estudiará Cristian Castro?

La preparatoria en la que estudió Cristian Castro cuenta con pase directo a la UNAM, por lo que el cantante no ha dudado en expresar su emoción por continuar con sus estudios. Si bien aún no hay nada claro, el artista ha revelado que le gustaría estudiar una licenciatura relacionada con los servicios o los negocios.