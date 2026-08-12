Cuántas veces a la semana debes comer sardinas para prevenir enfermedades del corazón

El pescado es uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial y que se caracteriza por tener una gran cantidad de beneficios que son ideales para el cuerpo humano y para cuidar la salud. Nos encontramos con una gran variedad de pescados que se pueden incorporar de diversas maneras al plan alimentario y en este caso, las sardinas es uno de los más recomendados. Los especialistas en salud aconsejaron cuántas veces hay que consumir sardina para evitar enfermedades cardiovasculares y cuidar el corazón.

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Lo que debemos decir de la sardina es que es uno de los pescados más utilizados en la alimentación y que es conocido por tener una gran cantidad de beneficios para la salud y el organismo. En este caso, no sólo sirve para incorporar todo tipo de nutrientes al organismo, sino que está comprobado que puede ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares, algo muy frecuente en las personas y que incluso es causa de muerte.

Beneficios de comer sardinas

Entre los beneficios que hay que mencionar de las sardinas, debemos destacar que son una buena fuente de proteínas, omega -3, vitamina D, hierro; ayuda a mejorar los niveles de colesterol, nutre la piel, regula la flora intestinal; tienen un efecto antiinflamatorio gracias al perfil de grasas saludables y posee proteínas de alta calidad. Pero, además, contribuye a mejorar la salud cardiovascular y prevenir enfermedades del corazón.

Cuántos días a la semana hay que comer sardinas

De acuerdo a lo que explicaron algunos especialistas, la ingesta regular de sardinas, dentro de una dieta equilibrada, puede ayudar a reducir el colesterol, los triglicéridos y la presión arterial; contribuyendo a la salud cardiovascular; por lo que recomendaron la cantidad de días que debe consumirse y todos coincidieron en que debe hacerse cada dos o tres veces por semana.

Las ventajas que hay que mencionar de consumir de dos a tres veces sardina es que permitirá obtener una dosis adecuada de omega -3 sin desequilibrar el plan alimentario y que incluso puede alternarse con otros pescados azules como el salmón; aprovechando que tiene vitamina D, calcio y selenio.