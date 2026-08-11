Muere famoso influencer de 27 años en accidente automovilístico; se pasó semáforo y viajaba sin cinturón

Un famoso influencer especializado en contenido de tipo religioso murió en un fuerte accidente automovilístico, según han reportado medios estadounidenses. Se trata de Chandler David Hendry, de 27 años, quien publicaba sobre la religión mormona y viajaba para asistir a un congreso relacionado con su fe.

El accidente ocurrió el 7 de agosto en Utah, de acuerdo con Us Weekly. Un portavoz del Departamento de Policía de Lehi dijo al medio The Salt Lake Tribune que Chandler David Hendry viajaba con dirección al oeste cuando impactó con 2 vehículos en la intersección entre Timpanogos Highway y Morning Vista Road. Fue declarado muerto en un hospital cercano.

Se ha reportado que el influencer se pasó un semáforo en rojo y no estaba usando cinturón de seguridad cuando ocurrió el accidente.