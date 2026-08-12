Zahie Téllez: quién es el esposo de la chef de MasterChef 24/7

Zahie Téllez es una de las chefs que ha ganado mayor reconocimiento entre el público mexicano gracias a su trayectoria gastronómica y a su participación como jueza de MasterChef. Sin embargo, mientras su carrera se desarrolla frente a las cámaras, su vida familiar se ha mantenido mucho más alejada de los reflectores. La chef está casada con Alberto Escobar, un empresario de bajo perfil mediático con quien ha compartido más de dos décadas de matrimonio. A quí te contamos quién es y cuál es su carrera.

¿Quién es Alberto Escobar, esposo de Zahie Téllez?

Alberto Escobar es un empresario que mantiene una vida privada y alejada de la televisión. A diferencia de Zahie, quien ha construido una carrera pública en la gastronomía y los medios de comunicación, él ha preferido mantenerse fuera de los reflectores.

La propia Zahie Téllez ha hablado en ocasiones sobre la importancia de que su esposo respete y comprenda la diferencia entre su vida personal y su faceta profesional. De acuerdo con declaraciones retomadas por medios de comunicación, la chef considera a Alberto un apoyo importante a lo largo de su trayectoria.

Más de 20 años de matrimonio

Zahie Téllez y Alberto Escobar se casaron en 2001, por lo que para la actualidad llevan alrededor de 25 años juntos. La pareja ha mantenido una relación relativamente alejada de la exposición mediática y ha hablado de la importancia de compartir tiempo de calidad pese a sus respectivas actividades profesionales.

Formaron una familia mediante la adopción

La pareja no tuvo hijos biológicos y posteriormente decidió adoptar a un niño, quien se convirtió en parte fundamental de su familia. En publicaciones y entrevistas retomadas por medios, se ha mencionado que el pequeño tenía 11 años en 2024.

Para Zahie, la maternidad forma parte de una faceta de su vida que procura mantener separada de su trabajo frente a las cámaras, por lo que existen pocos detalles públicos sobre su familia.

¿Qué les pasó a Zahie Téllez y su esposo?

El 23 de noviembre de 2024, Zahie Téllez y Alberto Escobar fueron privados de su libertad mientras se encontraban en la autopista México-Cuernavaca. La pareja se había detenido en las inmediaciones de Parres, en la alcaldía Tlalpan, debido a que Zahie participaba en una entrevista por Zoom. Durante el enlace, la comunicación se interrumpió abruptamente después de que hombres armados se acercaran al lugar.

La interrupción de la entrevista permitió que el medio de comunicación alertara a las autoridades. Posteriormente se implementó un operativo coordinado que permitió localizar a la pareja y rescatarla horas después en Cuernavaca, Morelos. Las autoridades informaron que ambos se encontraban fuera de peligro y sin lesiones físicas tras el rescate. El caso continuó bajo investigación y posteriormente surgieron reportes sobre posibles vínculos de elementos policiales con el delito.