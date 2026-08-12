Survivor México La Reliquia en Llamas EN VIVO | ver GRATIS en línea la transmisión del miércoles 12 de Agosto 2026, a través de TV Azteca UNO; resultado online en directo

Los días pasan y la competencia de 'Survivor México La Reliquia en Llamas' casi llega a su fin, por lo que muchos están expectantes de conocer quién se llevará el importante premio de 2 millones de pesos.

Aunque hoy no habrá día de eliminación, los sobrevivientes deberán empezar a plantear estrategias más solidas para no estar en la cuerda roja. El martes 11 de agosto, después de una intensa batalla, la tribu verde de los halcones logró obtener la victoria, logrando saciar su hambre con una buena ración de "quesabirrias, consome y agua de jamaica"; logrando reponer energía para las siguientes pruebas. Hoy, 12 de agosto del 2026, ¿a qué pruebas se van a enfrentar?

¿Quién fue eliminado de Survivor México?

En los últimos juegos de eliminación, los sobrevivientes que han tenido que partir de la emblemática isla, perdiéndose la oportunidad de obtener el premio. Dentro de los nombres se destacan los siguientes:

