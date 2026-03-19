Le gritan a Christian Nodal el nombre de Belinda en pleno concierto y su reacción se vuelve viral

El nombre de Christian Nodal vuelve a ser tendencia, pero esta vez no es por el tema legal que afronta con Cazzu, la mamá de su hija. Nodal ofreció un concierto en el estado de México donde antes de cantar uno de sus temas más famosos "Adiós amor", algunos fanáticos empezaron a gritar el nombre de Belinda, por lo que parte del público se unió a la bulla.

Las personas que captaron el momento gritaban: "Belinda fue el amor de tu vida", cabe resaltar que dichas personas se encontraban muy cerca del escenario, por lo que probablemente el cantante sí pudo escucharlos.

¿Cómo reaccionó Nodal al escuchar el nombre de Belinda?

En el video que se volvió viral en cuestión de minutos se puede percibir como Nodal está atento a lo que gritan los fanáticos y al escuchar el nombre de quien fue su pareja hace más de 4 años su reacción fue agacharse y lanzar una pequeña sonrisa, además de que pareciera que "confirma" con el movimiento de la cabeza.

Después de ese momento, Nodal siguió con su concierto para cantar el tema favorito de muchos de sus seguidores, quienes entonaron y corearon la canción con él.

¿Cuánto tiempo estuvieron juntos Nodal y Belinda, y por qué terminaron?

Durante el reality de canto "La Voz" que se emitió en el 2020 por TV Azteca, Christian Nodal y Belinda empezaron una relación de amistad que se convirtió en amor, confirmando su relación en el mes de agosto del mismo año.

Su relación fue bastante mediática, pues la pareja compartió varios de sus momentos para sus fanáticos, desde fiestas, momentos íntimos como citas o cenas hasta su compromiso, el cual se anunció en mayo del año 2021 en Barcelona.

Belinda y Christian anunciaron su ruptura en febrero del 2022 y empezaron los rumores de que se separaban por temas económicos, lo cual se terminó por confirmar debido a unas publicaciones de nodal, en las que hablaba sobre temas de dinero entre él y Belinda.