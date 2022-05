Christian Nodal revela por qué compartió conversación con Belinda.

Christian Nodal continúa en el ojo del huracán, luego de compartir una conversación privada de WhatsApp con Belinda, donde esta última le habría pedido dinero para arreglarse los dientes.

Algunos usuarios de las redes sociales consideran que el sonorense no actuó como un “caballero” al exhibir detalles íntimos de su relación con Belinda .

Ante las críticas, Christian Nodal ha confesado la razón para exhibir a Belinda por todas las redes sociales, asegurando que necesita “encontrar paz”.

Fue por medio de su cuenta de Twitter que el sonorense respondió a una mujer de nombre Denisse Ruiz, quien le recomendó resolver sus problemas en privado con la estrella pop.

Ante la pregunta de Denisse Ruiz, el cantante de música regional mexicana confirmó que sí intentó resolver sus diferencias personales en privado.

“Sí, lo hice, le llamé varias veces. Le escribí y no cambió nada. No se trata de dinero, se trata de que siguen y siguen tratando de afectar. Ni siquiera el éxito les sirve para dejarme en paz. Solamente faltaba ese empujón que me dieron para que por fin decidiera qué hacer”, escribió en sus redes sociales.

Christian Nodal responde comentarios en Twitter

Luego de publicar la captura de pantalla de su conversación con Belinda, Christian Nodal se dedicó a responder preguntas de algunos internautas en las redes sociales.

Una mujer le sugirió a Nodal no dar explicaciones de su vida personal, pero este último confesó que debe dejar atrás los “fantasmas que lo atormentan”.

“Sí tengo (que dar explicaciones) porque me quiero enfocar mi carrera, en dar amor desde lo más profundo para el mundo. Y con esta gente necia jalándome no lo voy a lograr. Necesito sacar a esos fantasmas que atormentan”, escribió el cantante en Twitter.

