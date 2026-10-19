Muere famoso cantante y pianista de forma INESPERADA; fue hallado en una piscina

El gremio artístico se ha vestido de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento del cantante venezolano Gustavo Ormo, conocido como "Gus Ormo". El artista fue encontrado sin vida el pasado viernes 16 de octubre en la piscina de su casa ubicada en Weston, Florida, esto al rededor de las 9: 00 am. La muerte del cantante ha generado gran conmoción y sorpresa, esto luego de que el artista registrara actividad en sus redes sociales antes de perder la vida. Actualmente las autoridades mantienen una investigación para esclarecer los hechos del fallecimiento.

¿Qué se sabe de la muerte de Gustavo Ormo?

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, las autoridades recibieron un reporte de que el artista habría quedado ahogado, sin embargo se reveló que el cadaver habría sido encontrado entre cuerdas, algo que hizo que las autoridades responsables del caso indagaran más y comenzaran una investigación profunda.

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