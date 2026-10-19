Dile adiós a poner el árbol de Navidad en la esquina: dónde ubicarlo este 2026

Durante años, la costumbre dictó ubicar el árbol de Navidad en la esquina más lejana del salón para ahorrar metros cuadrados. Sin embargo, las tendencias de diseño rompen con esta tradición y proponen devolverle al árbol el protagonismo que merece, convirtiéndolo en el auténtico corazón del hogar.

Para sumarse a este cambio sin recargar el ambiente, la clave está en priorizar la funcionalidad. Posicionarlo como punto focal cerca de la ventana o acompañando los muebles permite integrar la decoración festiva con calidez, armonía y estilo.

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¿Cómo cuidar el árbol de Navidad?

A continuación, repasaremos algunos cuidados que serán calve para prolongar la vida útil de tu árbol de Navidad:



Limpieza previa: Antes de decorarlo, pasa un plumero seco o un paño de microfibra para retirar el polvo acumulado durante el tiempo que estuvo guardado. Apertura de ramas: Despliega con paciencia cada rama en distintas direcciones (en forma de "V" o "X") para darle el mayor volumen posible y cubrir los espacios vacíos. Uso de luces LED: Opta siempre por guirnaldas de luces LED, ya que no generan calor, previenen el desgaste del plástico y garantizan mayor seguridad en el hogar. Distribución del peso: Coloca los adornos más grandes y pesados en la parte inferior o cerca del eje central para asegurar la estabilidad de la estructura. Almacenamiento adecuado: Al finalizar las fiestas, desármalo con cuidado y guárdalo en una funda impermeable o en su caja original, dentro de un lugar seco y protegido de la luz solar directa para preservar el color de las ramas.

¿Dónde colocar el árbol de Navidad?

Para definir la mejor ubicación del árbol de Navidad, resulta clave analizar cómo se transita el ambiente a diario. El objetivo de la nueva tendencia no es apretar el árbol en un pasillo ni forzar su presencia, sino encontrar un lugar estratégico donde la distribución de la casa acompañe su protagonismo y luzca con fluidez.

Una de las alternativas más efectivas consiste en posicionarlo junto al ventanal principal. Esta zona aprovecha la entrada de luz durante el día y permite que el armado se aprecie tanto desde el interior como desde la calle, generando un encuadre dinámico con el resto de los muebles. Otra excelente opción es situarlo en el lateral del sillón principal, un espacio que suele quedar libre y que integra la ambientación festiva directamente al sector de reunión diaria.

En living comedores de gran tamaño, ubicar el árbol en un punto intermedio funciona como un divisor visual muy elegante que ayuda a estructurar los sectores sin necesidad de tabiques. En cambio, si el área es reducida, lo ideal es priorizar la escala: un modelo mediano ubicado sobre una mesa auxiliar o credenza cumple la misma función decorativa de centro de atención sin interferir en la circulación ni obstaculizar el paso a puertas y accesos.