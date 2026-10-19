Mezclar maicena y bicarbonato: para qué sirve y por qué se recomienda

La mascarilla casera de maicena y bicarbonato se convirtió en una alternativa muy popular para el cuidado facial. Esta preparación simple destaca por su textura suave y por la sensación de frescura que brinda al rostro en cuestión de minutos.

Su uso regular contribuye a renovar la textura de la cara, ayudando a controlar el brillo indeseado y dejando un acabado uniforme. Un aliado accesible para sumar a la rutina semanal de belleza.

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¿Qué ingredientes se necesitan para hacer esta mascarilla?

Para preparar esta mascarilla casera de maicena y bicarbonato de sodio, solo necesitas tres ingredientes básicos y económicos que seguro tienes en la cocina. La lista exacta incluye:



1 cucharada de maicena o almidón de maíz, ideal para absorber el exceso de grasa y calmar la piel.

o almidón de maíz, ideal para absorber el exceso de grasa y calmar la piel. 1 cucharada de bicarbonato de sodio, que actúa como un exfoliante profundo para limpiar los poros y remover impurezas.

de sodio, que actúa como un exfoliante profundo para limpiar los poros y remover impurezas. 2 cucharadas de agua tibia (también puedes usar agua de rosas), que sirven para integrar los polvos y formar una pasta fluida, suave y fácil de aplicar en el rostro.

¿Cómo aplicar la mascarilla de maicena y bicarbonato?

Aplicar la mascarilla casera de maicena y bicarbonato de sodio es un proceso rápido y sencillo que permite aprovechar al máximo sus beneficios exfoliantes. Para lograr un resultado óptimo sin irritar la piel, es fundamental seguir pasos clave durante su colocación.

En primer lugar, hay que lavar el rostro con un limpiador suave y secarlo completamente con una toalla limpia. Con la cara lista y usando una brocha o los dedos, se extiende la preparación de manera uniforme sobre la piel. Es primordial evitar las zonas delicadas alrededor de los ojos y de los labios.

Una vez distribuida, se realizan suaves masajes circulares con las yemas de los dedos durante un minuto. Este paso resulta clave para exfoliar de forma localizada áreas con mayor tendencia a acumular impurezas, como la nariz, la barbilla y la frente.

Posteriormente, se deja actuar la mezcla entre 10 y 15 minutos para que absorba el exceso de grasa. Cumplido ese tiempo, se retira con abundante agua tibia, asegurándose de remover todo el producto sin refregar la piel bruscamente. Para finalizar, se seca la cara a toquecitos y se aplica la crema hidratante habitual para sellar la humedad y mantener la piel suave.