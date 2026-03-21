La industria del espectáculo se vuelve a vestir de luto. Se reporta la inesperada muerte de Mariana Pizarro, una querida actriz, docente y directora de teatro. La mujer fue hallada sin vida al interior de un autobús y los hechos ya han causado conmoción. Tenía 55 años. Esto es todo lo que se sabe.

Luto en el espectáculo: Hallan sin vida a querida actriz en el interior de un autobús; esto se sabe

Los hechos sucedieron en Argentina, tras un viaje de Buenos Aires a Posadas. Mariana ascendió al autobús con normalidad, en un trayecto que parecía de rutina. No obstante, al llegar a la terminal, el chofer se encontró con lo inimaginable: la actriz no respondía a su llamado. Al notar la gravedad de la situación, enseguida, dio aviso a las autoridades. Una vez que estas llegaron al lugar de los hechos, confirmaron que la mujer no contaba con signos vitales.

Tras realizar la respectiva investigación y determinar que no hubo signos de violencia, el cuerpo de Mariana Pizarro fue entregado a sus familiares. La noticia del lamentable deceso fue confirmada y compartida por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, a través de un comunicado vía redes sociales, en el que lamentaron el suceso y destacaron la labor de la actriz.

“Con profundo pesar despedimos a la actriz y docente Mariana Pizarro, ex delegada de la Asociación Argentina de Actores y Actrices en Misiones, cuya repentina e inesperada partida nos impacta profundamente”, se lee en el escrito. “Referente cultural y social en su provincia, su fallecimiento enluta a nuestra comunidad. Acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento”.

¿Quién era Mariana Pizarro?

Mariana Pizarro fue una actriz, docente, directora y promotora de teatro. Se formó como actriz en la Escuela Nacional de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires, además de contar con trayectoria en México, donde fundó y dirigió el Teatro Escuela Abierta A.C. Su carrera artística también tuvo lugar en Estados Unidos, donde participó en programas comunitarios y de educación social.

Descanse en paz, Mariana Pizarro.