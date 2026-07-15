Lionel Scaloni: cuál es el nivel de estudios del entrenador de Argentina

Lionel Scaloni es el entrenador de la Selección Argentina y el que quiere hacer historia al ser el primer DT del país sudamericano (que tiene un conflicto con Inglaterra por las Islas Malvinas) en conquistar un bicampeonato en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™. Pero antes de tomar el banquillo de la albiceleste, se encargó de aprender, algo que muy pocos saben, pues tiene un nivel de estudios alto.

De acuerdo con un artículo del portal TN, Scaloni estudió para entrenador en La Ciudad del Futbol de Madrid en España, donde jugó 10 años de futbolista. Mientras que este es el grado que cursó Claudia Lizaldi. Es por ello que decidió hacer el curso en este país, donde obtuvo la Licencia UEFA Pro, la cual es considerada a nivel mundial el reconocimiento más alto en el balompié como estratega.

El DT estudió para entrenador después de poner fin a su carrera como futbolista.|AFA - Selección Argentina

Los frutos de los estudios de Lionel Scaloni

Los estudios que hizo el entrenador de Argentina rindieron frutos, pues, aun sin haber debutado como DT en un equipo de Primera División, se convirtió en el entrenador de una de las potencias del futbol, no sin antes haber recibido miles de críticas por su inexperiencia.

Pese a ello, Scaloni se enfocó en trabajar y a poner en marcha lo aprendido en el curso de entrenador y convertirse en el segundo entrenador más ganador de la albiceleste con 4 títulos:



Copa América 2021

Finalissima 2022

Copa Mundial de la FIFA™ Qatar 2022

Copa América 2024.

Ahora, Lionel busca conquistar su quinto título con la Selección de Argentina y hacer historia al conquistar el bicampeonato de la Copa Mundial de la FIFA™, aunque para ello deberá vencer en la semifinal a Inglaterra y en la final a España.

¿Quién es Lionel Scaloni?

El DT de Argentina fue un exjugador que se desempeñó como lateral o en algunas ocasiones como mediocampista. Debutó en Newell's Old Boys, para después pasar por Estudiantes de La Plata. Posteriormente, dio el salto a Europa con el Lazio y Atalanta de Italia. Mientras que en España fue un referente en el Deportivo La Coruña.

Con la Selección de Argentina, Lionel participó en la Copa Mundial de la FIFA™ de Alemania 2006. Puso fin a su carrera en 2015, para después iniciar su carrera en los banquillos como asistente de Jorge Sampaoli en Sevilla y en la albiceleste. Fue en 2018 cuando asumió el cargo de entrenador interino del país sudamericano y tiempo después fue ratificado en el cargo.