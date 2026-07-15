Julián Álvarez: cuál es el nivel de estudios del delantero de Argentina

La Selección Argentina está en la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y tiene un sólido equipo que busca el triunfo en cada partido. Y uno de los jugadores que han llamado la atención por su desempeño, es Julián Álvarez, que figura como delantero y lleva una anotación en los seis partidos que han disputado previo a la última etapa.

En cuanto a sus estudios fuera de la cancha, "La Araña", como lo apodan compañeros e hinchas, habría llegado hasta los estudios secundarios, según datos de La Nación y se formó principalmente en la cantera del River Plate. Posteriormente, se enfocó sobre todo en su carrera deportiva, convirtiéndose rápidamente en una de las promesas del futbol argentino.

Julián Álvarez se dedica al futbol desde muy joven|Instagram. @juliaanalvarez

¿Quién es Julián Álvarez? La historia detrás del futbolista argentino

El delantero de la Selección Argentina con el #9 en su camiseta es originario de Calchín, un pueblo ubicado en la provincia de Córdoba. Nació el 31 de enero del 2000 y desde muy pequeño empezó a mostrar su interés por el futbol, por lo que formó parte de diferentes equipos de liga infantil, incluyendo el de su lugar de origen.

Julián Álvarez debutó oficialmente como futbolista a los 15 años, cuando se integró al River Plate. De acuerdo con información de Manchester City, antes de este gran momento ya había hecho pruebas en España, solo que su fichaje formal no pudo concretarse debido a su corta edad y por eso es que llegó hasta la adolescencia con uno de los clubs más famosos de Buenos Aires.

¿En qué equipos ha estado Julián Álvarez?

Con solo 26 años de edad, Julián Álvarez ha pasado por tres equipos de Primera División tanto en Argentina como en España y Reino Unido. En 2018 fue convocado para la Selección Argentina Sub 20 y para 2021 el entrenador Lionel Scaloni lo llamó para unirse formalmente a la Selección Argentina, comenzando su trayectoria de cara a las eliminatorias al Mundial de Catar 2022, donde su país resultó ganador.

