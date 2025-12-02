¡Oficial! Hay NUEVA Miss México 2025: conoce a Cassandra García

¡Tenemos nueva Miss México! En medio del drama de Fátima Bosch y su coronación en Miss Universe 2025, Cassandra García se corona como la nueva “Miss México” para representar al país en otro de los certámenes de belleza de mayor relevancia a nivel global: la 73a edición de Miss Mundo, que tendrá lugar en Botswana, al sur de África, el primer semestre de 2026.

Originaria del estado de Morelos, Cassandra García Olea es una joven de 23 años, recién egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. De acuerdo con diversos reportes, tras terminar su licenciatura, Olea optó por estudiar un posgrado en Relaciones Mercantiles Internacionales. No obstante, ahora que es Miss México, todo parece indicar que tales estudios tendrán que esperar, dado que la joven debe prepararse de cara al certamen.

Además de su pasión por las relaciones internacionales, Cassandra también cuenta con un gran amor por el mundo de la moda, la belleza y el modelaje, por lo que no es sorpresa que haya resultado vencedora en la competencia. Ahora, como ganadora de Miss México, García Olea recibirá la capacitación necesaria para representar al país en el certamen.

¿Cómo se eligió a la ganadora de Miss México 2025?

La ceremonia de coronación se celebró el pasado 30 de noviembre, en Monterrey, Nuevo León, e incluyó la participación de decenas de jóvenes que buscaban representar a su país a nivel mundial. Entre los jurados del concurso destacan nombres como Alejandra Delgadillo (Miss San Luis Potosí 2016), Eduarda Braum (Miss Supranational 2024) y Karolina Vidales (Miss México 2022), por mencionar algunos.

Para determinar a la ganadora del concurso, el panel de jueces tomó en consideración diversos factores, más allá de la belleza física de las jóvenes. Entre los aspectos a evaluar, destacan proyectos sociales, respuestas en entrevistas, oratoria y comunicación, así como su desempeño en el entorno social, siendo Cassandra García, originaria del estado de Morelos, quien logró destacar en cada uno de ellos.

Cabe mencionar que Paulina Uceda, representante de Michoacán, también se quedó muy cerca de llevarse la corona al quedar en segundo lugar. No obstante, el jurado se decantó por la morelense.

“Miss Morelos, Cassandra García Olea, fue coronada Miss México 2025, ganándose el derecho de representar al país en el 73o Festival Miss Mundo, en 2026. El evento se llevó a cabo en el Auditorio de Santiago, en Santiago de Nuevo León, con la participación de 32 delegados”, escribió la organización de Miss World al momento de dar a conocer la noticia.

¿Cuáles son las diferencias entre Miss Mundo y Miss Universo?

Miss Mundo es uno de los principales certámenes de belleza, junto a Miss Universo, pero no deben confundirse. El primero tiene mayor popularidad en Europa, Asia y África, mientras que el segundo es más conocido en Estados Unidos y América Latina.

Otra de las principales diferencias es la manera en la que se eligen a las ganadoras. Mientras Miss Universo se centra en la belleza e inteligencia de las candidatas, Miss Mundo se enfoca más hacia la conciencia social, habilidades humanas y el cuidado de la salud física.