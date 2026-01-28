Hermano del Canelo Álvarez será el entrenador de Karely Ruiz para su pelea en Ring Royale; ¿De quién se trata?

Uno de los duelos más esperados en box ya ha sido definido y tiene como protagonistas a Karely Ruiz y Marcela Mistral; pues ambas son parte de Ring Royale en donde disputarán por una victoria sobre el ring. Karely por su parte ha compartido que el entrenador de box, Rigoberto Álvarez es el encargado de prepararla para la pelea.

¿Cómo ha sido el entrenamiento de Karely Ruiz?

A través de algunos videos en redes sociales la influencer Karely Ruiz ha compartido un poco de sus entrenamientos, mismos que son guiados por Rigoberto Álvarez, hermano de Saúl Álvarez, mejor conocido como “Canelo Álvarez”. En los clips se puede ver a Karely hacer sparring.

Estoy dando lo mejor de mí para ganar esa pelea saben que soy una mujer que si se propone algo lo logra sin importar nada

escribió Karely en su publicación. La creadora de contenido ha demostrado mucho compromiso por mejorar su condición física y dar lo mejor de ella en el ring.

Por su parte la influencer ha recibido una serie de comentarios positivos en donde la animan y felicitan por atreverse a enfrentarse a la pelea y sobre todo por prepararse arduamente. Otro apoyo fundamental ha sido por parte del entrenador Alejandro Herrera, mismo que cuenta con una gran experiencia en el boxeo.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo Ring Royale?

Ring Royale es una pelea de box en donde figuras públicas del medio del espectáculo se subirán al ring y pelearán por obtener la victoria. El evento se llevará a cabo este próximo 15 de marzo en La Arena Monterrey.

¿Quiénes se van a enfrentar en Ring Royale?

Este evento contará con los enfrentamientos entre:



Aldo de Nigris VS Nicola Porcella

Karely Ruiz VS Marcela Mistral

Abelito VS Bull Terrie

El Patrón VS Chuy Almada

Adame VS Trejo

La Kylie VS Alexis Mvgler

Georgiana VS Velvetine



Este evento sin duda contará con grandes momentos, incluso con batallas de freestyle en las que algunos de los artistas que se enfrentarán serán:

RC VS Ghetto Living

Lobo VS Jony

Aczino VS Azuky

Y tú, ¿ya tienes a tus favoritos?