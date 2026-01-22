Martha Higareda revive momentos de pánico luego de que una de sus gemelas dejara de respirar

A través de un podcast la actriz Martha Higareda abrió su corazón al hablar públicamente sobre el complejo proceso que vivió después del nacimiento de sus gemelas, en él, le relató a Yordi Rosado que uno de los momentos más angustiantes ocurrió cuando una de sus hijas dejó de respirar en dos ocasiones, situación que puso en alerta a su familia.

Entre lágrimas destacó que este episodio ocurrió cuando se encontraba en su casa, por fortuna en ese momento su mamá se encontraba con ella, y debido a su experiencia supo cómo actuar en este caso de emergencia , donde le dio palmaditas en la espalda de la menor.

“Mi mamá, pues, que es más experta, que me estaba ayudando: ‘andale, bebé, ándale, bebé”, narró la protagonista de Amarte Duele.

El testimonio de Higareda ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores le han expresado su apoyo y admiración por visibilizar las dificultades que pueden presentarse durante el posparto y en los primeros días de vida de los recién nacidos.

¿Qué complicaciones de salud enfrentó Martha Higareda tras dar a luz a sus gemelas?

Tras revelarse el duro episodio que vivió la tabasqueña, se reavivó las complicaciones médicas a las que se enfrentó debido a la preeclampsia , una condición que puede presentarse durante el embarazo o después del parto y que se caracteriza por un aumento peligroso de la presión arterial. La actriz explicó que esta situación requirió atención constante, así como un proceso de recuperación cuidadoso para evitar daños mayores

¿Cuál es el estado de salud de las gemelas de Martha Higareda?

El pasado 18 de noviembre de 2025, las gemelas de la actriz nacieron bajo observación médica, debido a las complicaciones propias del parto y a los episodios en los que una de ellas presentó dificultades respiratorias. Gracias a la intervención oportuna del personal de salud, ambas pudieron estabilizarse y recibir los cuidados necesarios durante sus primeros días de vida. Actualmente, Martha Higareda ha señalado que sus hijas continúan bajo seguimiento médico, evolucionando de manera favorable.