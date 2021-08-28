Sabine Moussier reinicia temporada de la comedia ‘Dos más dos’.

Sabine Moussier visita por primera vez el foro de Ventaneando.

Tras suspender temporada por la pandemia por el COVID-19 y con más de 900 funciones, la puesta en escena 'Dos más dos' se presenta en el Teatro San Rafael con Adal Ramones, Mónica Dionne, Mauricio Islas y Sabine Moussier, quien visitó el foro de Ventaneando.

No hay peligro de contagio ni nada, porque se sanitiza, hay un elenco con solo cuatro actores en escena. Los actores nos llevamos increíble, pero yo sí quisiera decir algo, a mí no me gusta que de repente nos anuncian a los cuatro y de repente no estamos los cuatro, este gran elenco incluye a mucho actores que alternan y son talentosísimos

La actriz adelantó que la obra de teatro cuenta la historia de dos parejas, una es muy tranquila y recatada, pero la otra está inmersa en el mundo swinger, así que éstos últimos intentan convencer a los primeros de participar en sus encuentros.

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Sabine Moussier está soltera, pero enamorada de sus hijos

En el plano personal, Sabine Moussier confesó estar soltera, pero está enamorada de sus dos hijos que se encuentran en la adolescencia y a los que considera muy buenos.

Estoy contenta, estoy tranquila, mis hijos y yo somos uno mismo, saliendo de aquí paso por mi hijo y un amiguito y nos vamos al teatro, siempre estamos juntos, estamos muy contentos, pero claro, un pareja siempre te hace falta en la vida, un apapachito

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