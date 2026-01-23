¿Se pelearon? Hijo de Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral revela por qué se cambió el apellido

Eduardo Zucchi, hijo de Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral, pertenece a esa generación de nuevos rostros que prometen formar parte de las pantallas mexicanas en cine y televisión. Desde hace tiempo ha causado cierta intriga la razón por la cual utiliza el apellido Zucchi en lugar de aquellos que le corresponden, cuestionamiento al que respondió hace unos días.

En un encuentro con diversos medios de comunicación, Eduardo respondió que públicamente usa el apellido Zucchi por tratarse de un homenaje para su abuela, de acuerdo con el periodista Edén Dorantes.

Los apellidos del actor en realidad son Santamarina Cantoral, pero él emplea el segundo apellido de su madre. Itatí Zucchi fue una actriz y bailarina argentina, quien también fue campeona de judo; ella falleció en 2020 por complicaciones derivadas de Covid-19.

"Yo veo esta profesión como una vocación", dijo Eduardo Zucchi en el encuentro con medios. También explicó que actualmente se encuentra tocando varias puertas en proyectos televisivos, y admitió que ha tenido muchas audiciones como ocurre con cualquier actor.

