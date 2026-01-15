Itatí Cantoral reacciona a la verdadera dedicatoria de “El Triste” y anticipa detalles de ‘La Casa del Reloj’

Itatí Cantoral reaccionó luego de que saliera a la luz que su papá, Roberto Cantoral, le confesó a Eduardo Santamarina que “El Triste” no era para cualquiera, sino una dedicatoria íntima para su hermano. Y, para conocer más a fondo al ‘Caballero del Bolero’, Itatí anunció un proyecto en ‘La Casa del Reloj’, abriendo sus puertas para revelar tesoros y recuerdos.