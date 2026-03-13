Así fue captado el hijo de Luis Miguel con su novia; esto se sabe del joven

Una de las bombas mediáticas de los días recientes se dio con el descubrimiento del hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula. Cuando ellos fueron pareja tuvieron dos niños, donde Miguel Gallego es el mayor. Sin embargo se habían mantenido en el anonimato, hasta que en las horas recientes se reveló el rostro del joven y de la que se indica como su novia.

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¿El hijo de Luis Miguel ya saldrá a la luz pública?

En decisión conjunta, el cantante y la actriz decidieron no exponer a sus hijos ante el ojo público. Aunque fueron muchos años sin tener imágenes de ellos, ahora se hizo evidente el rostro del muchacho de 19 años, que es el mayor de los dos hijos. Incluso en las fotos que se filtraron, Daniel fue cubierto pues él cumple los 18 hasta diciembre de este año.

Sin embargo, se publicó un video donde ya se había expuesto el rostro del joven. Allí se le ve acompañado de una señorita. Estos llegaron a la obra donde Aracely Arámbula actuó. Incluso se rumorea que ya llevan cerca de 3 años de relación, por ello parece que la información sobre el joven caerá poco a poco.

Las imágenes no son tan claras en el video mencionado, por ello no se sabe quién es la joven. Ante eso, el revuelo es total alrededor de la filtración de los rostros de los jóvenes. Incluso se habla de un enfado total de parte de Aracely… pues su decisión había sido que estos vivieran en el anonimato.

➖ CAPTARON A HIJO DE LUIS MIGUEL Y ARACELY CON SU NOVIA‼️



En 2024, ya habían captado a MIGUEL Y DANIEL GALLEGO ARÁMBULA cuando fueron a ver a su mamá a la obra "Perfume de Gardenia". El mayor iba acompañado de su novia con la que ya lleva tres años de relación.



Desde 2005… pic.twitter.com/lxhL2bxb2W — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 12, 2026

¿Cuántos hijos tiene Luis Miguel?

Ahora que sus hijos volvieron a lo más álgido de la conversación, el cantante tiene 3 hijos. La primera de todas es Michelle Salas, quien nació cuando Luis Miguel tenía 19 años… fruto de su relación con Stephanie Salas. Mientras que los dos más jóvenes son los mencionados Miguel Gallego y Daniel Gallego, quienes nacieron en 2007 y 2008 respectivamente. Ellos son hijos de Aracely Arámbula, quien estuvo en relación - sin casamiento - con el cantante del 2005 al 2009.