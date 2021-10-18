Aracely Arámbula protagoniza altercado por cuidar a sus hijos.

Araceli Arámbula vio casi expuesta la identidad de sus hijos en EU.

Aracely Arámbula vivió uno de los momentos más complicados de su vida, cuando lo que ha intentado mantener en secreto por años, estuvo a punto de revelarse: la identidad y los rostros actuales de Miguel y Daniel, los hijos que procreó con Luis Miguel, a quienes conocimos cuando eran más pequeños gracias a unas portadas exclusivas que la actriz dio a una famosa revista de sociales.

Desde entonces, los ha mantenido apartados; incluso de sus publicaciones en las redes sociales donde suele mostrarse muy sensual.

El hecho ocurrió en Los Ángeles, California, a donde la actriz viajó para presentarse en una obra de teatro. A la salida del hotel donde se hospedó fue abordada por un grupo de reporteros que intentaban hablar con ella; luego de saberse que una noche antes uno de sus guardaespaldas agredió a una reportera y a su camarógrafo.

Los reporteros se postraron ayer domingo para esperarla hasta que vieron salir del estacionamiento de proveedores un auto, donde mientras ella y sus hijos ya estaban arriba, una asistente subía las maletas.

Pero todo subió de tono cuando en un descuido, la puerta del vehículo se abrió y uno de los hijos quedó expuesto.

En otra toma se aprecia y escucha cómo en un ataque de nerviosismo, Aracely Arámbula le grita a su hijo para que no voltee hacia las cámaras; por cierto que desde el interior del auto, Aracely también grabó a los reporteros.

Finalmente y luego del atropellado momento, el auto partió a toda velocidad.

Te puede interesar: Evaluna nos cuenta en exclusiva todo sobre su embarazo.

Mariana Gagliardi da más detalles del altercado con Aracely Arámbula

Mariana Gagliardi, nuestra corresponsal de Los Ángeles California, se comunicó a nuestro foro de Ventaneando para dar más detalles del zafarrancho que armó Aracely Arámbula.

Aracely estaba trabajando varios días aquí con una obra de teatro. Desde el jueves estaba llevando a los niños a la puesta en escena

Uno de los reporteros grabó a los niños subiéndose al auto, pero una guarura les quitó los teléfonos para empezarles a borrar todas las cosas; eso es totalmente ilegal acá en Estados Unidos

Nuestra reportera aseguró que los guardaespaldas de La Chule comenzaron a realizar señas obscenas a los reporteros.

Ella dijo que fue porque estaba en chanclas, pero nunca dijo nada de ‘no quiero que saquen las caritas de mis hijos’, siempre se portó muy rara en ese sentido

Su equipo nos vio cuando estábamos en el hotel y nos hacían señas obscenas. En las redes sociales están diciendo que nosotros abrimos la puerta; nosotros no abrimos la puerta. Yo no sé si el niño abrió sin querer o quedó mal cerrada

Mariana Gagliardi asegura que los reporteros nunca abrieron la puerta del automóvil de Aracely Arámbula.

"Cuando nos acercamos al auto fue muy lento, nada más queríamos una entrevista de ella, no de los niños", concluyó a este programa.

También te puede interesar: Issabela Camil aplaude que su hermano encarne a Vicente Fernández.

