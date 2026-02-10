Hijo de Sebastián Rulli y Cecilia Galliano sufrió un fuerte accidente; esto se sabe

Parte de la vida es aprender a sobreponerse de las duras pruebas que la vida pone frente a uno. Por ello, Sebastián Rulli y Cecilia Galliano deben sobrellevar de la mejor forma este duro accidente sufrido por su hijo. El muchacho que se desempeña en el basquetbol de alto rendimiento tuvo una fuerte lesión que lo dejará fuera de circulación por largo tiempo. Esto dijo el propio muchacho.

¿Qué pasó en el accidente sufrido por Santiago Rulli Galliano?

De manera sorpresiva, el joven de 16 años apareció en la alfombra roja de una película, esto junto con su novia Paula Cacho. Por ello, las personas le preguntaron sobre su vida deportiva, donde él dio una sorpresiva noticia… sufrió una lesión. Lamentablemente para su prometedora carrera juvenil, tendrá que detenerse un largo tiempo, pues se lesionó el ligamento cruzado.

Esta es una lesión muy complicada de sobrellevar, pues la rodilla revienta y el tiempo de recuperación (con operación obligatoria) es muy larga, normalmente de un mínimo de 6 meses. Por ello, esto dijo el joven: “No estoy seguro, creo que me tengo que quedar allá unos días, pero después tengo que estar en cama una semana o así. El proceso de recuperación es más largo para volver a jugar en un alto nivel como en el que estaba”.

Allí su novia aprovechó el espacio frente a los micrófonos para indicar que ella se encargará de consentirlo, pues fue operado en la mañana de este martes 10 de febrero. Además, Santiago aprovechó para agradecer la relación que tiene con Paula, pues cada momento con ella es muy especial.

¿Qué opinan los padres de Santiago sobre su accidente?

Al momento no ha existido comunicado oficial de parte de ninguno, pues el mensaje llegó desde la parte del joven que se desenvuelve escolar y deportivamente en los Estados Unidos. Sin embargo, Santiago indicó que además de su novia, su padre estará con él en la intervención quirúrgica y en el proceso de recuperación.

Ahora, toca esperar alguna declaración pública de alguno de los padres, que seguramente están apoyando a su hijo en un momento complicado de su vida, pues se indica que el muchacho tiene cualidades para el deporte ráfaga. Sin embargo le toca tomar una pausa en su desarrollo profesional.