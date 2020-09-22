Cecilia Galliano no quiso hablar de la relación entre su hijo y Angelique Boyer, actual pareja Sebastián Rulli.

Luego de que la actriz Angelique Boyer asegurara que no tiene planeado tener hijos con su actual pareja, el actor Sebastián Rulli, debido a que él ya cuenta con un hijo que procreó con Cecilia Galliano y a quien ve como su propio hijo, la actriz argentina no quiso hablar al respecto.

“Sebas tiene un hijo y de alguna manera esa mecánica de nuestra relación existe porque cuando está Santi es una prioridad, es muy agradable para mí conocer a un niño tan lindo que siempre ha sido muy lindo conmigo”, declaró Boyer.

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Sobre el tema, Cecilia Galliano fue abordada por los medios de comunicación en la presentación de la obra ‘El marido perfecto’, en la que participa.

Renuente a hablar sobre las declaraciones de la novia de su expareja, Galliano enfatizó que prefiere enfocarse en sus proyectos laborales.

No me molesta, lo que pasa es que estamos haciendo algo tan importante como el teatro que la verdad, me da el bajón. No voy a hablar de eso, no me interesa

Con todo el respeto, pero estamos en un momento bien bonito, regresamos al teatro, que la verdad, ¡qué hueva!

Sobre los rumores que apuntan a que se reavivó la llama del amor con su expareja Mark Tacher, Cecilia Galliano destacó que sigue soltera; sin embargo, no descarta una reconciliación.

Uno nunca sabe, pero ahora te puedo decir que estoy soltera, nosotros siempre tuvimos una buena relación, que no se enterara la prensa es otra cosa. Nosotros siempre hemos tenido una relación muy bonita, entonces, se termina por otras situaciones; pero para mí, él siempre fue un tipazo y como pareja no me puedo quejar

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