Cecilia Galliano confiesa que Sebastián Rulli no fue un buen marido.

Casada durante algún tiempo con Sebastián Rulli, Cecilia Galeano habla sin tapujos sobre su mala experiencia en el matrimonio y no cree que exista el marido perfecto, a propósito de la obra en la que participa al lado de Chucho Ochoa y Margarita Gralia.

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Un marido perfecto, bueno, la verdad todavía no lo he tenido, ni creo que lo tendré, porque no existe el marido perfecto, creo que no existe. Fue hace ocho años, que ni siquiera tengo novio, menos marido, imagínate, no creo en el matrimonio. Porque en ese momento creía, era más chica. La fe al matrimonio, creo que nunca creí en el matrimonio, o sea no fui una niña que me ilusionaba verme vestida de blanco o casarme en la iglesia, como muchas mujeres les sucede

¿Ya superó su relación con Sebastián Rulli? La argentina, también recordó aquella batalla legal que protagonizó, justamente con Sebastián Rulli por la posesión de una camioneta que él le reclamó luego de su rompimiento.

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Pues si yo hubiera sido cantante como Shakira, hubiera sacado una canción también y hubiera facturado más que estar peleando por una camioneta, me hubiera comprado como tres o cuatro

¿Actualmente tiene pareja sentimental? Y reveló si aún mantiene el anillo de compromiso que le entregó el actor.

Los anillos son míos, esos siempre los llevo puestos, el anillo lo guardé y en algún momento cuando Santi tenga su pareja, con mucho gusto se lo voy a dar a mi nuera

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Y, aseguró que sigue soltera más no sola.