Así quedaron los grupos y sabotajes en MasterChef 24/7 para la gala de hoy martes 30 de junio

A los cocineros de MasterChef 24/7 les espera la noche de este martes 30 de junio una gala de "Beneficios y Castigos". Previo a la competencia, Nora, la portadora del Pin del Chef, debió seleccionar a los cocineros que conformarán los dos grupos, mientras que Daniela le otorgó los sabotajes a cuatro compañeros.

Así quedaron los grupos en MasterChef 24/7 para la gala de esta noche

"Nora, como portadora dei PİN DEL CHEF, te corresponde dividir a tus compañeros en 2 grupos de 8 cocineros. De cada grupo, también debes elegir a los 4 que irán en las estaciones de la izquierda y los 4 que irán a la derecha", fue la instrucción que recibió la concursante. Además, se les pidió a los participantes que se organizaran de forma que se pudieran ver los grupos.

Es así que la cocinera originaria de Xochimilco, en Ciudad de México, eligió a sus compañeros. El primer grupo cocinará y se enfrentarán en un mano a mano, ya que solo uno será elegido como el mejor, mientras que el otro se podría llevar un castigo. Lo mismo pasará con el segundo grupo.

Grupo 1:



Julio - Diego

Ixdit - Jazmín

Emmanuel - Ramahá

Lancer - Flor

Grupo 2:



Claudia - Nora

Carmen - Michelle

Daniela - Luis

Camila - Antrax

Así quedaron los grupos de MasterChef para este martes 30 de junio.

A quiénes eligió Daniela para el sabotaje de este martes 30 de junio

Además de elegir a los grupos, Daniela, que fue la concursante que ganó el poder del sabojate, seleccionó a Flor e Ixdit del primer grupo para cocinar con una desventaja que se dará a conocer en la gala de hoy martes 30 de junio. Mientras del segundo grupo escogió a Antrax y a Camila.

Recordemos que esta noche se decidirán quienes serán los dos capitanes de la semana en MasterChef 24/7, quienes liderarán la próxima batalla por equipos del miércoles. Los ganadores deberán demostrar que son los mejores cocineros, con platillos que cumplan con todo lo que indican los Chefs de la competencia: Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso "Poncho" Cadena.

Además, habrá un tercer y último capitán, que será seleccionado por el público a través de las votaciones que se pueden realizar en el sitio oficial del reality.

La gran ventaja de ser capitán es no ir a reto de eliminación en MasterChef México 2026 y elegir a dos personas más que suban al balcón, así que este título garantiza una semana más en la competencia, por lo que los cocineros que siguen en el reality culinario deberán elaborar su mejor plato y convencer a los chefs con una combinación de sabor y presentación.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.