7 ideas de suéteres a crochet para gatos; perfectos para que se mantengan calientitos

La moda del crochet ha llegado hasta con los gatos, pues con dicha técnica en tendencia se pueden hacer varios diseños de suéteres para que luzcan hermosos, a la moda y sobre todo que no pasen frío, son perfectos si van a salir de casa y no quieres que le afecte el cambio de temperatura.

Mira los siguientes diseños, hay variedad de tipo de tejido, cortes, colores, diseños y mucho más, así que toma inspiración y elige qué suéter usarán tus gatitos durante las próximas temporadas.

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Diseños de suéteres de crochet para gatos

Cuello de tortuga: Este suéter es perfecto cuando hay bajas temperaturas, ya que tu gato estará muy calientito gracias al diseño de la prenda, pues tiene un cuello alto, además puedes elegir el color que más te guste o bien hacerle el mismo modelo en varios colores.

Diseño carpeta: Si te gusta el estilo vintage, este suéter de crochet para gato te encantará, te sugerimos escoger un color tenue que combine con el pelaje de tu gato para que luzca a la moda.

Navideño: ¿Buscas hacerle varios modelos de suéter a tu gato? Este diseño de temporada decembrina es perfecto, puedes guardarlo en tus favoritos para hacerlo en diciembre y mantener a tu michi en tendencia.

Cuello tipo polo: Si tu gato tiene su propio estilo y es elegante así como mimado, le puedes hacer este suéter a crochet, se ve maravilloso gracias al cuello triangular y lo hará ver como un gato aesthetic.

Estilo vestido: Si tienes una gatita y quieres que luzca femenina, te sugerimos este diseño de suéter a crochet que parece un vestido gracias al corte en el cuerpo y a los olanes.

Abeja: ¿Quieres algo más divertido? ¡Checa este diseño creativo! Este suéter tejido a crochet es fascinante por su diseño de abeja, no olvides ponerle las alas para que parezca un disfraz y al mismo tiempo lo cubra de las temperaturas bajas.

Pañalero: Si tienes un gato bebé en casa y quieres consentirlo con una prenda calientita que lo haga ver tierno y bello, te recomendamos este diseño estilo pañalero que lo hará ver y sentir especial.