3 ideas para hacer un impermeable improvisado si te encuentras en el Estadio de la Ciudad de México por el partido México vs Ecuador

Es oficial, hoy 30 de junio de 2026 se llevará a cabo el partido México vs Ecuador en el Estadio Ciudad de México como parte de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, sin embargo la Ciudad cuenta con bajas temperaturas y actualmente se están registrando fuertes precipitaciones por lo que en esta ocasión te damos 3 ideas fáciles para armar un impermeable y protegerte de la lluvia, especialmente si te encuentras en las inmediaciones del Estadio.

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México vs Ecuador: Cómo hacer un impermeable fácil si asistirás al partido del mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México

Hoy 30 de junio de 2026 el tiempo meteorológico de la Ciudad de México es de 17 °C con fuertes lluvias por lo que debes protegerte del agua para evitar enfermarte, es por eso que en esta ocasión te presentamos 3 ideas caseras para que realices si te encuentras al intemperie.

Impermeable casero con bolsa en forma de capa

Esta idea es muy sencilla, solo necesitas una bolsa de plástico gruesa; debe ser una grande. Solo deberás hacerle un agujero en la parte inferior, a manera de que el tamaño de tu cabeza pueda entrar. La forma será como una capa, lo que cubrirá tu espalda y torso de forma general.

materiales para hacer impermeables|Crédito: Pinterest

Impermeable con gorro y mangas casero con bolsa

Este hack te salvará de la lluvia, para hacerlo solo necesitarás dos bolsas de basura muy grandes y gruesas de preferencia. El impermeable lo construirás en partes; es decir, primero armarás la parte del torso y después con otra bolsa un gorro y las mangas. Necesitarás tijeras y cinta adhesiva. Para la parte del torso tendrás que hacer un agujero en la parte inferior de la bolsa (en ese orificio introducirás tu cabeza). Ahora bien, para la parte de los brazos cortarás pedazos de una bolsa y harás una especie de tubos donde tus brazos quepan. Es importante que la piezas las unas de los lados laterales a la primera capa que hiciste. Finalmente para la parte de la cabeza harás una especie de gorro que te proteja. Deja las partes laterales largas para que se puedan unir como si fueran un cordón y el gorro no caiga.

Cómo hacer un impermeable fácil y casero |Crédito: Pinterest

Impermeable casero para zapatos

Si lo que buscas es que no se estropeen tus zapatos o tenis deberás hacer un impermeable para tus pies. Hacerlo es muy sencillo; solo necesitarás una bolsa de plástico y “hacer unas botas”. La punta del pie debe coincidir con la punta de una de las esquinas de la parte inferior de la bolsa. Corta una tira de la bolsa y con ella sujetarás la parte superior de la bota; esto será para que no entre agua y listo.