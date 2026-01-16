Horóscopos de Durango anuncian triste muerte: “Con profundo pesar”

Lamentablemente el mundo de la música se encuentra nuevamente de luto luego de que la agrupación Los Horóscopos de Durango informara sobre el triste momento que están atravesando. La banda famosa por su éxito en el género duranguense, ha informado la muerte de uno de sus miembros.

En el camino recorrido por la banda, Los Horóscopos de Durango han logrado consolidarse como una de las agrupaciones más destacadas del mundo regional mexicano por sus éxitos como “Si la quieres”, “Cómo te va mi amor” y “Antes muerta que sencilla”. Es por esto que han cosechado una gran cantidad de fanáticos que se mostraron preocupados ante el mensaje que habían emitido.

¿Por qué Los Horóscopos de Durango están de luto?

Como mencionamos anteriormente, Los Horóscopos de Durango emitieron un mensajeen Instagram, donde informaban el fallecimiento del señor José Renato Rivas Caderón, papá de su compañero en la agrupación, Ariel Rivas. Los exponentes de la música duranguense expresaron sus condolencias a su amigo.

El mensaje expresaba la tristeza de los músicos por el momento que estaba atravesando su compañero Ariel Rivas. Ante esto es que los fanáticos también expresaron sus condolencias.

"Con profundo pesar despedimos José Renato Rivas Calderón. En este momento difícil y de gran dolor nos unimos a nuestro amigo y compañero de trabajo, Ariel Rivas y a su familia. Su luz y su legado permanecerán siempre en nuestros corazones",manifestaba el mensaje.

Los Horóscopos de Durango colocaron la esquela y brindaron su pésame a su compañero, Ariel Rivas, quien perdió a su papá.

"Toda la familia de Horóscopos de Durango nos unimos al dolor que embarga a Ariel y a sus seres queridos, enviándoles nuestras más sinceras condolencias, fortaleza y acompañamiento en este momento tan difícil. Siempre en nuestros pensamientos", escribieron.

¿Quiénes son Los Horóscopos de Durango?

Los Horóscopos de Durango son una famosa agrupación de música duranguense que consiguieron gran parte de su fama gracias a sus éxitos "Si la quieres", "Cómo te va mi amor" y "Antes muerta que sencilla".

