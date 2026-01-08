¿CONFUNDIDOS? Fanáticos comparan a Christian Nodal con Maluma

El inicio de 2026 trajo consigo un nuevo capítulo en la carrera y la imagen de Christian Nodal , quien reapareció en redes sociales con un estilo radicalmente distinto. El cantante sonorense dejó atrás su característico cabello largo y optó por un corte más corto y estilizado, acompañado de una barba delineada que le dio un aire moderno y sofisticado.

La publicación en Instagram, donde se mostró sonriente con una playera negra, collares de crucifijos y lentes de sol, rápidamente se viralizó, acumulando más de 121 mil “me gusta” y miles de comentarios en cuestión de horas.

¿Por qué comparan a Nodal con Maluma?

El nuevo look de Nodal generó un intenso debate en redes sociales. Muchos usuarios señalaron que su estilo recuerda al del colombiano Maluma, mientras otros lo compararon con Manuel Medrano. Comentarios como “se parece a Maluma”, “trae vibra de Maluma versión regional” y “ese look no es de Nodal” se multiplicaron en plataformas como Instagram y X.

Aunque las opiniones estuvieron divididas, varios seguidores defendieron que Nodal mantiene su esencia y que los cambios de imagen son parte natural de la evolución artística de cualquier figura pública.

Christian Nodal cambió su look para iniciar una nueva etapa en su vida

Más allá de las comparaciones, el cambio de imagen fue interpretado como un reflejo de la nueva etapa que Nodal atraviesa en su vida. En entrevista con Caracol Televisión, el intérprete reveló sus planes para este año:

Lanzar un nuevo álbum con un enfoque artístico y cultural.

Retomar los duetos que había dejado de lado.

Producir un documental sobre su proceso creativo.

¿Cuáles son los objetivos de Christian Nodal para 2026?

Además, compartió metas personales como adquirir una casa en la playa, aprender a pescar y tomar clases de canto. En el plano sentimental, confirmó que planea casarse en ceremonia religiosa con Ángela Aguilar, consolidando así su relación.

Su capacidad para reinventarse, tanto en lo musical como en lo personal, lo mantiene en el centro de la conversación pública. El cambio de look de 2026 es solo una muestra de cómo Nodal sigue evolucionando y sorprendiendo a sus seguidores.

Esta fue la última polémica de Nodal con Ángela Aguilar

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal volvió a ser el centro de la controversia luego de que la cantante compartiera un video en Instagram donde aparece golpeando con una cachetada a su esposo con una tortilla de harina verde . El clip, parte de un collage con los mejores momentos de su 2025, rápidamente se viralizó y desató una ola de comentarios a favor y en contra.

El reto de la “cachetada con tortilla” ha sido replicado por múltiples celebridades, entre ellas Lucero y su hija Lucerito Mijares.