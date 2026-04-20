¿Le fueron infiel al Fofo Márquez? Captan a pareja del influencer con otro hombre

Aún en la cárcel el Fofo Márquez genera contenido para que las redes sociales estallen. El hoy convicto tenía en planes casarse con la que todavía se conoce como su prometida, sin embargo parece que la historia podría vivir un vuelco, pues se vio a Melanie Lattanzi de forma ciertamente comprometida en algunas publicaciones de Instagram. Esto se sabe de la relación entre influencers.

¿Melanie Lattanzi fue infiel al Fofo Márquez?

Aunque se indica que las imágenes filtradas obedecen a las vacaciones de Semana Santa, en horas recientes se publicaron y causaron bastantes reacciones en redes sociales. El programa digital de Kadri Paparazzi fue quien recogió las postales y al mismo tiempo propagó la información alrededor de la influencer de belleza.

En las publicaciones se ve cómo un grupo de amigos aprovecharon las vacaciones para visitar Acapulco. Sin embargo allí se encontraron con una particularidad, que es una foto donde Melanie se encuentra acostada en las piernas de un joven, el cual simplemente sonríe a la cámara, sin tocar a la chica con algún tipo de abrazo.

Ante eso, comenzó la serie de reacciones en redes, pues muchos indican que eso es una flagrante traición, pues conceder que alguien se siente sobre tus piernas no es algo que se le permite a cualquier persona. Mientras que otros dijeron que esa fotografía no indica absolutamente nada… mucho menos una infidelidad.

¿Todavía habrá boda entre el Fofo Márquez y Melanie Latazzi?

En medio de la polémica tan grande, se indicaba que la influencer seguía comprometida con Fofo, sin embargo estas fotos pusieron todo de cabeza. Hace un tiempo los dos personajes de internet anunciaron que se iban a casar en el penal, lo cual se presumía como un evento lleno de lujos en un contexto totalmente atípico.

Ante dicha noticia, nunca se aclaró cuándo sucedería y ahora con esas imágenes muchos piensan que el compromiso podría pender de un hilo. Y es que si no es en el penal, se percibe complicado que la boda se realice, tomando en cuenta que el Fofo Márquez fue condenado a 17 años y seis meses de cárcel… por ser culpable de feminicidio en grado de tentativa.