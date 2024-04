Los videos e imágenes que incriminan a Fofo Márquez en agresión a una mujer

El día de ayer la Fiscalía del Estado de México confirmó la detención del polémico y siempre controvertido influencer, Fofo Márquez, quien fue acusado de golpear a una mujer en un estacionamiento de Naucalpan.

“Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de México, con la colaboración de CONAHO y de la Policía de Naucalpan, detuvieron al creador de contenidos en redes sociales, Rodolfo “N” alias Fofo, quien presuntamente agredió a una mujer en calles de la Colonia Las Brisas de este municipio”, publicó la Fiscalía del Estado de México.

“El detenido fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla a disposición de la Autoridad Jurisdiccional quien determinará su situación jurídica, se le debe considerar inocente hasta que existe una sentencia de condena en su contra”, agregó.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Testigos relataron que la agresión se dio en el estacionamiento del centro comercial Plaza Brisas, donde Fofo Márquez presuntamente golpeó y tiró al piso a la mujer provocándole heridas en el rostro y posteriormente emprendió la huida.

¿Hay video de la agresión?

En redes sociales circula un video del momento exacto en el que Fofo Márquez increpa a una mujer, quien está a punto de subirse a su camioneta. Posteriormente el influencer comienza a darle puñetazos en el rostro, luego la tira al piso y le da varias patadas en el cuerpo.

También se viralizaron videos del estado en el que quedó la mujer tras la agresión de Fofo Márquez. En el video se puede ver el rostro ensangrentado de la mujer mientras está en su vehículo.

#Indignante | 🔴 Sale a la luz el video de la agresión hecha por el ‘Fofo’ Márquez a una mujer, en la grabación se observa golpeándola en el rostro y posteriormente pateándola en el piso.

El influencer ya fue detenido. pic.twitter.com/31PtACD4oV — Periodico Quequi (@PeriodicoQuequi) April 5, 2024

¿Por qué la golpeó? De acuerdo con la víctima, la agresión se dio por un percance que tuvo con otro vehículo en el que viajaba otra chica y que estaría acompañada por el influencer.

“Pero en buen plan, le dije a la chica, estaba la chica sola, cuando vengas aquí trata de meter tus espejos porque entramos muy justitos; déjame, le voy a hablar al seguro. El chavo creyó que me iba a ir, me imagino; dije, voy a sacar mis papeles. Dice, pero sí le vas a hablar al seguro (…) que se me hace que no, y ahí empezó a patearme”, señaló.