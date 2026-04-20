Estos son los 3 perfumes que huelen a flores y serán tendencia esta primavera 2026

Los perfumes que huelen a flores y marcarán tendencia en primavera 2026 son Ella Ella Flora Azura de Cacharel, Eau du Soir de Sisley y Be Delicious Latte Vanilla de DKNY. Estas 3 fragancias destacan por sus composiciones florales envolventes, frescas y sofisticadas, ideales para climas cálidos.

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La perfumería actual muestra un regreso a las notas florales, pero reinterpretadas con acordes más contemporáneos como vainilla, ámbar o matices cítricos. Según expertos de la Fragrance Foundation, las tendencias apuntan a perfumes florales que evocan naturaleza, frescura y bienestar, con composiciones que resultan versátiles y fáciles de llevar en el día a día.

Los 3 perfumes florales que son tendencia en primavera 2026

El perfumista Alberto Morillas ha señalado que las flores siguen siendo el corazón de la perfumería. Pero hoy se combinan con nuevas notas para hacerlas más actuales y versátiles.



Ella Ella Flora Azura (Cacharel)

Una fragancia con carácter ambarado aromático que abre con notas cítricas vibrantes. En el corazón, lavanda, neroli y flor de azahar crean un bouquet luminoso y femenino. La base de vainilla y benjuí aporta calidez y una estela duradera, ideal para quienes buscan frescura con profundidad.

Eau du Soir (Sisley)

Creada por la casa Givaudan, esta fragancia nace como un homenaje a los jardines andaluces. Combina mandarina y pomelo en salida, con un corazón floral de rosa, jazmín, syringa y ylang-ylang. Su fondo ambarado y chipre la convierte en una opción elegante y atemporal.

Be Delicious Latte Vanilla (DKNY)

Aunque pertenece a la familia ámbar avainillada, incorpora notas florales como la orquídea, equilibradas con pimienta rosa, vainilla, ámbar y almizcle. Es una opción más dulce y moderna, perfecta para quienes buscan un perfume floral con un giro gourmand.

¿Por qué los perfumes florales siguen siendo protagonistas cada primavera?

Las fragancias florales mantienen su popularidad por varias razones clave:



Evocan frescura y naturalidad.

Ideales para climas cálidos.

Son versátiles y fáciles de usar.

Funcionan tanto de día como de noche.

Se adaptan a nuevas tendencias.

Incorporan notas dulces, cítricas o ambaradas.

Transmiten elegancia y feminidad.

Sin resultar pesadas.

Conectan con lo emocional.

Recuerdan jardines, aire libre y bienestar.

Según publicaciones especializadas como Vogue Beauty y la Fragrance Foundation, las fragancias florales evolucionan cada temporada sin perder su esencia, consolidándose como una elección segura y sofisticada. En definitiva, la primavera 2026 reafirma que el aroma a flores sigue siendo sinónimo de estilo, frescura y modernidad.