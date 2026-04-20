La millonaria suma de dinero que cobraría Ángela Aguilar por la supuesta infidelidad de Christian Nodal

Aquí te diremos cuál es la millonaria cifra de dinero que cobraría Ángela Aguilar en caso de que se compruebe la supuesta infidelidad de Christian Nodal. De acuerdo con algunos rumores, se dice que, la hija de Pepe Aguilar y el cantante de música banda habrían firmado un contrato donde en caso de que le fueran infiel a Angelita, el intérprete del tema “Vivo en el 6”, debería pagar una buena suma económica, y en este sentido se hablan de aproximadamente unos 12 millones de dólares; cabe señalar que, este es un acuerdo prenupcial, el cual tenía vigencia de 3 años, por lo que, de manera legal, el matrimonio debería haber durado por lo menos hasta el 2027.

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Esto dice la cláusula en el acuerdo prenupcial de Christian Nodal y Ángela Aguilar

De acuerdo con la información que circula, los detalles del supuesto acuerdo prenupcial, se puede leer que, Christian Nodal estaría obligado a estar casado con Ángela Aguilar durante un tiempo de por lo menos 3 años; esto sin ser infiel; y en caso de comprobarse su incumplimiento, se tiene previsto un pago a la inmediatez por una cantidad de 12 millones de dólares con el inicio del divorcio.

Cabe señalar que, este documento es una captura de pantalla que dio a conocer una periodista de espectáculos, y que de igual manera puede ser editada o manipulada; por lo que hasta el momento no se ha revelado si la suma millonaria que podría recibir Ángela Aguilar tras los rumores de la supuesta infidelidad de Nodal, es cierto.

¿Christian Nodal fue obligado a casarse con Ángela Aguilar?

Por otro lado, en este mismo supuesto acuerdo, se ha filtrado que, el cantante de música banda habría sido obligado a casarse con Ángela Aguilar bajo un aparente contrato con Pepe Aguilar, donde se le exige estar casado con su hija por 3 años; en caso de serle infiel, así como de comprobarse, Nodal debería pagarle la cantidad ya mencionada.

