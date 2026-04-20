5 diseños de uñas verde menta ideal para mujeres discretas esta primavera

Los diseños de uñas verde menta son ideales para mujeres discretas porque ofrecen un color suave, fresco y poco invasivo que aporta elegancia sin resultar llamativo. Este tono pastel, inspirado en la naturaleza, ilumina las manos y combina con distintos estilos, logrando una manicura prolija y sofisticada.

En la primavera 2026, los colores suaves continúan marcando tendencia en manicura y el verde menta se consolida como uno de los favoritos por su versatilidad. Puede adaptarse a diseños minimalistas o incorporar detalles sutiles, manteniendo siempre una estética limpia y moderna que encaja tanto en looks diarios como en ocasiones especiales.

Diseños de uñas verde menta: 5 ideas elegantes y discretas para primavera 2026

La nail artist Harriet Westmoreland señala que los colores suaves reflejan mejor la luz y hacen que las manos se vean más frescas y cuidadas.



Verde menta glossy: uñas completamente esmaltadas con acabado brillante. Es la opción más simple y elegante, perfecta para un look pulido.

Francesa verde menta: una versión delicada de la manicura francesa con puntas en este tono sobre una base nude o lechosa.

Verde menta con detalles blancos: líneas finas, puntos o pequeños diseños que aportan un toque moderno sin recargar la manicura.

Degradado menta: efecto ombré que combina verde menta con blanco o tonos nude, logrando una transición suave y estilizada.

Verde menta mate: una alternativa más sutil con acabado aterciopelado que resalta la suavidad del color.

¿Por qué el verde menta es tendencia en manicura primavera 2026 y a quién favorece?

El verde menta forma parte de una paleta inspirada en la naturaleza que domina las tendencias de 2026. Su suavidad lo convierte en una opción versátil que favorece a distintos tonos de piel, especialmente a quienes buscan un look armónico y poco contrastante.

El manicurista de celebridades Tom Bachik explica que los colores claros y equilibrados son clave para lograr manicuras atemporales que no cansan visualmente. Además, este tipo de tonos disimula el crecimiento de la uña, lo que ayuda a mantener una apariencia prolija por más tiempo.

Las uñas verde menta se consolidan como una elección segura para la primavera: discretas, elegantes y fáciles de combinar. Por eso son perfectas para quienes prefieren una belleza sutil pero cuidada.