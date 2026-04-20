Existen 7 tipos de almas: cuál eres según tu comportamiento natural en la vida

Hay 7 tipos de almas desde la perspectiva de la metafísica y cada una tiene un nivel evolutivo o funcional, según el comportamiento natural en la vida, siguiendo los arquetipos de Michael’s Teachings. En ese sentido, si no sabes cuál eres, sigue estas señales que lo dejan claro:

Alma tipo SERVIDOR: son empáticos, protectores y orientados al cuidado de los demás, aunque suelen descuidarse a sí mismos. Alma tipo ARTESANO: son creativos, imaginativos e innovadores. Viven entre la realidad y la fantasía, y a veces se quedan ahí. Alma tipo GUERRERO: son personas disciplinadas, perseverantes y enfocadas en objetivos y desafíos. Alma tipo ERUDITO: son personas curiosas y analíticas; buscan conocimiento todo el tiempo y prefieren analizar la situación antes de tomar acción. Alma tipo SABIO: son comunicativos y se les da fácilmente expresarse; su poder es la palabra. Alma tipo SACERDOTE: son guías, inspiran a los demás, son fuertes espiritualmente y siempre buscan ayudar. Alma tipo REY: son líderes naturales, organizados y responsables; su vida gira en torno a la estructura.

7 tipos de almas según os arquetipos de Michael’s Teachings.|(Gemini)

De acuerdo con la revista Paparazzi, cada uno de los tipos de alma determinaría los rasgos internos y desafíos que tiene cada persona a lo largo de su vida, lo que le ayuda a comprender mejor cómo funciona a través de patrones repetitivos y sus vínculos personales.

¿Cómo saber qué tipo de alma tienes?

Para saber qué tipo de alma tienes, debes ser sincero contigo mismo y hacerte una serie de preguntas que te ayudarán a identificar el arquetipo en tu interior. El Cronista sugiere hacerte estas 3 preguntas:

¿Qué rol tienes naturalmente en tu grupo de amigos o en los conflictos?

¿Cuáles actividades te dan energía y vida, y cuáles te agotan emocionalmente muy rápido?

¿Cuáles son los rasgos que más se repiten cuando tomas una decisión?

Las respuestas que te des te darán una pista importante sobre cómo es tu alma y tu propósito o vocación en la vida, según el arquetipo de Michael’s Teachings.