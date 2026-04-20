Existen 7 tipos de almas: cuál eres según tu comportamiento natural en la vida
Determinaría los rasgos internos y desafíos que tienes a lo largo de tu vida; conoce cuál podrías ser respondiendo a 3 preguntas
Hay 7 tipos de almas desde la perspectiva de la metafísica y cada una tiene un nivel evolutivo o funcional, según el comportamiento natural en la vida, siguiendo los arquetipos de Michael’s Teachings. En ese sentido, si no sabes cuál eres, sigue estas señales que lo dejan claro:
- Alma tipo SERVIDOR: son empáticos, protectores y orientados al cuidado de los demás, aunque suelen descuidarse a sí mismos.
- Alma tipo ARTESANO: son creativos, imaginativos e innovadores. Viven entre la realidad y la fantasía, y a veces se quedan ahí.
- Alma tipo GUERRERO: son personas disciplinadas, perseverantes y enfocadas en objetivos y desafíos.
- Alma tipo ERUDITO: son personas curiosas y analíticas; buscan conocimiento todo el tiempo y prefieren analizar la situación antes de tomar acción.
- Alma tipo SABIO: son comunicativos y se les da fácilmente expresarse; su poder es la palabra.
- Alma tipo SACERDOTE: son guías, inspiran a los demás, son fuertes espiritualmente y siempre buscan ayudar.
- Alma tipo REY: son líderes naturales, organizados y responsables; su vida gira en torno a la estructura.
De acuerdo con la revista Paparazzi, cada uno de los tipos de alma determinaría los rasgos internos y desafíos que tiene cada persona a lo largo de su vida, lo que le ayuda a comprender mejor cómo funciona a través de patrones repetitivos y sus vínculos personales.
¿Cómo saber qué tipo de alma tienes?
Para saber qué tipo de alma tienes, debes ser sincero contigo mismo y hacerte una serie de preguntas que te ayudarán a identificar el arquetipo en tu interior. El Cronista sugiere hacerte estas 3 preguntas:
- ¿Qué rol tienes naturalmente en tu grupo de amigos o en los conflictos?
- ¿Cuáles actividades te dan energía y vida, y cuáles te agotan emocionalmente muy rápido?
- ¿Cuáles son los rasgos que más se repiten cuando tomas una decisión?
Las respuestas que te des te darán una pista importante sobre cómo es tu alma y tu propósito o vocación en la vida, según el arquetipo de Michael’s Teachings.