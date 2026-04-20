uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Existen 7 tipos de almas: cuál eres según tu comportamiento natural en la vida

Determinaría los rasgos internos y desafíos que tienes a lo largo de tu vida; conoce cuál podrías ser respondiendo a 3 preguntas

tipo de alma
Conoce tu tipo de alma, según los arquetipos de Michael´s Teachings.|(Gemini)

Escrito por: Alexis Ceja | DR

Hay 7 tipos de almas desde la perspectiva de la metafísica y cada una tiene un nivel evolutivo o funcional, según el comportamiento natural en la vida, siguiendo los arquetipos de Michael’s Teachings. En ese sentido, si no sabes cuál eres, sigue estas señales que lo dejan claro:

  1. Alma tipo SERVIDOR: son empáticos, protectores y orientados al cuidado de los demás, aunque suelen descuidarse a sí mismos.
  2. Alma tipo ARTESANO: son creativos, imaginativos e innovadores. Viven entre la realidad y la fantasía, y a veces se quedan ahí.
  3. Alma tipo GUERRERO: son personas disciplinadas, perseverantes y enfocadas en objetivos y desafíos.
  4. Alma tipo ERUDITO: son personas curiosas y analíticas; buscan conocimiento todo el tiempo y prefieren analizar la situación antes de tomar acción.
  5. Alma tipo SABIO: son comunicativos y se les da fácilmente expresarse; su poder es la palabra.
  6. Alma tipo SACERDOTE: son guías, inspiran a los demás, son fuertes espiritualmente y siempre buscan ayudar.
  7. Alma tipo REY: son líderes naturales, organizados y responsables; su vida gira en torno a la estructura.
tipo de alma
7 tipos de almas según os arquetipos de Michael’s Teachings.|(Gemini)

De acuerdo con la revista Paparazzi, cada uno de los tipos de alma determinaría los rasgos internos y desafíos que tiene cada persona a lo largo de su vida, lo que le ayuda a comprender mejor cómo funciona a través de patrones repetitivos y sus vínculos personales.

¿Cómo saber qué tipo de alma tienes?

Para saber qué tipo de alma tienes, debes ser sincero contigo mismo y hacerte una serie de preguntas que te ayudarán a identificar el arquetipo en tu interior. El Cronista sugiere hacerte estas 3 preguntas:

  • ¿Qué rol tienes naturalmente en tu grupo de amigos o en los conflictos?
  • ¿Cuáles actividades te dan energía y vida, y cuáles te agotan emocionalmente muy rápido?
  • ¿Cuáles son los rasgos que más se repiten cuando tomas una decisión?

Las respuestas que te des te darán una pista importante sobre cómo es tu alma y tu propósito o vocación en la vida, según el arquetipo de Michael’s Teachings.

Tags relacionados
Psicología

Galerías y Notas Azteca UNO

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo