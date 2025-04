Damaris Rojas, nueva enemiga de Imelda Tuñón; asegura que no baila y que es una arribista

Una nueva enemiga le ha salido a la actriz de teatro Imelda Garza Tuñón. Y es que, en medio del complicado conflicto legal que tiene con Maribel Guardia, recientemente la también cantante ha sido duramente criticada y señalada por posible robo o plagio de parte de Damaris Rojas, quien, dicho sea de paso, aseguró que es una arribista y que no tiene cualidades de baile.

Fue hace unos días cuando Imelda Tuñón se presentó en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, desatando una serie de comentarios por su actuación con los micrófonos. Este hecho ha generado que algunas personalidades del espectáculo den su opinión respecto a esto, y una de ellas fue precisamente una Damaris Rojas que, incluso, señaló que le robó parte de su material discográfico.

Damaris Rojas critica a Imelda Tuñón; señala que no sabe bailar

Durante una entrevista para el portal TVNotas, Damaris Rojas evidenció que Imelda Garza Tuñón no tiene habilidades de canto y baile, por lo que aseguró que es una persona arribista. De igual forma, mencionó que le robó parte de una canción, motivo por el cual espera que rinda cuentas considerando que ese proyecto le pertenecía a ella y no a la viuda de Julián Figueroa.

“Ese material (que sonó en el homenaje a Selena Quintanilla) lo grabamos desde el 26 de noviembre porque era parte del lanzamiento de ‘Bandidas’. Modificaron el medley, bajaron la voz de las integrantes, pero se escuchan los coros. Se oye mi voz. (...) Yo no me subo al escenario a mover las nal… solo porque tengo un escándalo, es una arribista”, señaló.

¿Lo que hizo Imelda Tuñón es robo o plagio?

Finalmente, Damaris Rojas mencionó que desconoce si lo que hicieron con un material es robo o plagio, por lo que solamente detalló que tendrán que hacer nueva música para ellas: “No sé a quién señalar. No sé si se llame robo, plagio o usurpación. No tengo el término correcto legalmente, lo que sí sé es que no se puede utilizar porque es nuestro material”.