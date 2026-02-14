Imelda Tuñón aseguraría que Maribel Guardia pagó para que no se le hiciera autopsia a Julián Figueroa

Los escándalos no se detienen, pues se compartió información en un programa de una reconocida periodista de espectáculos. En estos audios que de nuevo tienen participación de Imelda Tuñón, se aseguraría que el debido proceso para saber qué pasó con Julián Figueroa fue afectado por sobornos pagados a las autoridades de la CDMX. Esto se sabe.

Jorge Baruch responde a los rumores de noviazgo con Imelda Garza Tuñón

¿Qué dicen los audios donde supuestamente habla Imelda Tuñón?

En medio de muchas controversias con Imelda en medio de todos, se indica que los audios compartidos en este programa indican que ella no participó de nada en cuanto al proceso posterior a la muerte de Julián Figueroa. Sin embargo, las acusaciones serían más serias al asegurar que un par de amigos ayudaron a Maribel para no hacerle la autopsia debida al cuerpo del cantante.

“A mí no me preocupa porque yo realmente no estuve involucrada, yo vi, estuve ahí, me tenían ahí sentada pero no pude decidir nada, aparte yo no tenía el dinero”. Serían las palabras de la esposa de Julián, quien narra cómo estas personas negociaron con policías para que no se llevaran el cuerpo del cantante a realizar los debidos procesos.

“Primero estaban cobrando 600 mil, pero yo me acuerdo que los sacaron e incluso los empezaron a contar en la mesa y todo, los sacó Maribel de su caja fuerte… taparon ese tema y lo mandaron directo al crematorio”. La información difundida en este programa arroja que al final solamente les cobraron 300 mil pesos.

¿Ya hubo declaraciones de Imelda Tuñón respecto a este escándalo?

Por el momento Imelda sí se ha mantenido activa en las redes sociales pero en total enfoque en postales sobre su día, comidas que hace o detalles que su hijo le ha hecho. Y es que este no es el único escándalo en el que se encuentra actualmente. Ya se confirmó la demanda que impuso José Manuel Figueroa sobre su ex cuñada, esto por daño a la moral.

En otros audios que se filtraron, la madre de Julián Jr, indicó que el hermano mayor de Julián Figueroa abusó sexualmente de él cuando era un niño. Por ello, la situación luce apremiante para Tuñón… quien se ha mantenido sin declaraciones por el momento.