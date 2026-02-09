Imelda Tuñón revela problema de salud tras disputa legal con Maribel Guardia y Marco Chacón

Imelda Tuñón atraviesa una nueva disputa con la familia de su fallecido esposo, Julián Figueroa. La filtración de un video y un audio que le atribuyen a la artista han reavivado la tensión y, al parecer, esto ha derivado en dificultades de salud para ella.

La artista ha revelado un diagnóstico relacionado con sus cuerdas vocales y que podría requerir de una cirugía. En este marco, apuntó directamente a la disputa legal con Maribel Guardia y Marco Chacón como causantes de esta situación.

¿Qué polémicas envuelven a Imelda Tuñón?

Desde la semana pasada, el nombre de Imelda Tuñón ha vuelto a las primeras planas de los medios dedicados al mundo del espectáculo. No se trata de artículos relacionados con su carrera profesional sino que, nuevamente, son los conflictos con Maribel Guardia y su familia los que se llevan todas las miradas.

Un video filtrado muestra a Imelda Tuñón autolesionándose en medio de una discusión con Julián Figueroa, mientras que en un audio que le atribuyen apunta a José Manuel Figueroa ya que se le escucha acusarlo de presuntamente haber abusado de su ex esposo. La artista afirmó luego que ese audio había sido creado con Inteligencia Artificial, mientras que el hermano de Julián Figueroa deslizó que iniciaría acciones legales en su contra.

¿Qué problema de salud aqueja a Imelda Tuñón?

En una reciente entrevista periodística, Imelda Tuñón reveló que estaba saliendo del doctor y le acababan “de dar muy malas noticias”. La cantante indicó que tiene “nódulos en las cuerdas, nódulos cordales” por lo que le dieron “una cantidad impresionante de medicamento” y añadió que #está por verse si voy a necesitar una operación”.

En cuanto a las causas de esta afectación a su salud, Imelda Tuñón no dudó en afirmar que “tengo un problema derivado de lo que me ocasionaron el año pasado el señor Marco Chacón y la señora Maribel (Guardia)”. La viuda de Julián Figueroa indicó que “el foniatra me dijo que cuando sufres un impacto muy fuerte te afecta directamente en la garganta”.

En este punto, Imelda Tuñón cargó contra Maribel Guardia al afirmar: “Me da mucha tristeza porque ella siempre dice que quiere que trabaje y es una lástima que haya provocado todo esto y que ahorita mis medios para trabajar me los estén coartando”.